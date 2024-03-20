Сначала создали дефицит, чтобы поднять цены, теперь разгоняют производство, чтобы поднять денег. Производители SSD опустошат кошельки пользователей

Вендоры твердотельных накопителей приготовились к наращиванию производства после его искусственного сокращения. Дефицит привел к росту цен сначала чипов памяти, а затем и SSD, и теперь производители намерены продавать их в больших объемах по новым высоким ценам, чтобы компенсировать убытки за предыдущие годы.

Хитрый, но очевидный план

Производители твердотельных накопителей приступили к наращиванию выпуска своей продукции после кратковременного искусственного его снижения, пишет портал WCCFTech. Сделано это было совместно с вендорами чипов флеш-памяти, основе всех SSD – в конце 2023 г. они устроили дефицит на рынке, чтобы поднять цены, и затея удалась – расценки на модули памяти подскочили еще в конце 2023 г., хотя первоначально задумывалось, что это случится не раньше I квартала 2024 г.

Компании по выпуску SSD этот тренд поддержали, тоже сократив объемы производства. Результат не заставил себя ждать – готовые накопители, как и чипы памяти, начали дорожать, и теперь они продаются по более высоким ценам, нежели год и даже полгода назад. Эксперты WCCFTech полагают, что в ближайшем будущем цены на них вырастут еще на 10-15%, и вендоры на этом не остановятся, пока не вернут всю упущенную прибыль за несколько предыдущих лет, пока розничные цены на SSD стремительно падали.

Первые плоды

Причин падения мировых цен на SSD несколько. ИТ-рынок восстановился после пандемии коронавируса, пользователи перестали скупать технику, а заводы по производству носителей информации и флеш-памяти прекратили простаивать из-за ковидных ограничений. Однако выпускать продукцию в больших объемах они продолжили, что очень быстро привело к превышению предложения над спросом и переполненности складов вендоров, дистрибьюторов и ритейлеров.

Фото: Marc PEZIN / Unsplash Избежать повышения цен на SSD не удастся. Но можно купить накопитель до того, как он подорожает

2022 г. преподнес новый сюрприз в виде проблем в мировой экономике, ввиду которых пользователи резко сократили свои траты на технику, включая накопители. Все это, а также ряд других причин, и заставило производителей сильно демпинговать.

Но маневр с искусственным дефицитом все же сработал. По данным WCCFTech, компании Western Digital (США) и Kioxia (Япония), одни из крупнейших игроков на мировом рынке SSD, уже постепенно начали выходить на прежние уровни прибыльности. Сейчас они сосредоточены на возвращении уровня производства к оптимальным показателям, чтобы покрыть огромные потери, с которыми они столкнулись в прошлые годы.

Дальше будет дороже

Согласно прогнозам экспертов портала MyDrivers, в обозримом будущем модули флеш-памяти продолжат дорожать. Например, чипы корейской компании Samsung, которая стояла у истоков искусственного их дефицита, могут подскочить на 20%. Так же собираются поступить и другие вендоры.

Они, как и производители SSD, тоже намерены вернуть производство на прежний уровень, но это, судя по всему, коснется наиболее дорогих видов памяти. В первую очередь будет увеличен выпуск так называемых «двумерных» чипов NAND (2D NAND), к которым относятся наиболее надежные SLC (один бит в ячейке памяти) и MLC (два бита на одну ячейку), поскольку рынки начинают требовать более высокопроизводительного оборудования на фоне ажиотажа вокруг искусственного интеллекта.

Также вендоры начнут отгружать больше 112-слойных микросхем «трехмерной» 3D NAND (TLC – три бита на ячейку, и QLC – четыре бита), на фоне регулярных циклов обновления потребительских устройств. Вместе это может привести к увеличению ежегодных темпов роста отрасли флэш-памяти NAND всех брендов суммарно до 10,9% в 2024 г. по сравнению с 2023 г., считают в MyDrivers. Это очень оптимистичный прогноз, учитывая, что в последние годы рост рынка был отрицательным.

Поход в магазин откладывать не стоит

Аналитики WCCFTech ожидают, что в ближайшие несколько месяцев цены на флэш-память вырастут на 10-15%, что может сделать потребительские твердотельные накопители еще дороже. Они фиксируют устойчивый рост стоимости конечных устройств на основе NAND-памяти с начала 2024 г., и, судя по индикаторам, он не остановится до тех пор, пока компании не достигнут прибыльности и не вернут себе упущенную прибыль от предыдущих рыночных циклов.

Если эта тенденция сохранится, то есть высокая вероятность увидеть гигантский рост потребительских цен на твердотельные накопители. По итогам 2024 г. они могут подорожать 55% в сравнении с 2023 г.