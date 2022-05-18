XPG анонсирует беспроводную игровую мышь Alpha Wireless

XPG, поставщик систем, компонентов и периферийных устройств для геймеров, профессионалов киберспорта и технических энтузиастов, представляет игровые мыши Alpha Wired (проводная) и Alpha Wireless (беспроводная). Мышь отличается эргономичным дизайном, энергоэффективным датчиком PAW-3335 и переключателями премиум-класса Omron. Об этом CNews сообщили представители XPG.

Игровая мышь Alpha отличается простыми и элегантными изогнутыми контурами и удобным хватом. Более того, дизайн этой мыши основан на данных глобального исследования, проведенного XPG. Например, общая ширина мыши получается из измерений пальцев, собранных для создания устройства с оптимальным захватом.

XPG Alpha

Оснащенная энергоэффективным высокопроизводительным датчиком PAW-3335 от Pixart, XPG Alpha обеспечивает диапазон настроек DPI от 100 до 16000 для удовлетворения требований всех типов игр. Более того, программируемая треугольная кнопка в верхней части мыши обеспечивает исключительную гибкость при работе с программным обеспечением XPG Prime. XPG Alpha также рассчитана на долгий срок службы благодаря переключателям премиум-класса Omron, рассчитанным на 60 млн нажатий. Ее режимы подключения включают беспроводную связь 2,4G и Bluetooth, а время автономной работы составляет до 60 часов.

RGB-подсветка Alpha рассеивает свет через три выделенные зоны, которые не зависят друг от друга. Настройки освещения можно сохранить с помощью трех настраиваемых аппаратных профилей или с помощью программного обеспечения XPG Prime.

XPG Alpha — это программируемая игровая мышь, в которой кнопки, параметры DPI и световые эффекты RGB можно настраивать в соответствии с потребностями каждого пользователя. Программируемые кнопки, назначения кнопок и настройки макросов можно запрограммировать и сохранить в профилях пользователей для беспрепятственного переключения между ПК.

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