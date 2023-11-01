Новый корпус XPG Invader X

XPG, поставщик систем, компонентов и периферийных устройств для геймеров, киберспортсменов и технических энтузиастов, выпустил корпус XPG Invader X формата Mid-Tower на рынки по всему миру. Среди множества корпусов от XPG эта модель больше, чем любая другая на сегодняшний день, ориентирована на эстетическую сторону сборки ПК. Об этом CNews сообщили представители XPG.

Благодаря безрамочной передней и боковой панелям из закаленного стекла толщиной 3 мм можно рассмотреть систему под любым углом. Корпус также обеспечивает качественное охлаждение. В корпусе предварительно установлены четыре 120-мм реверсивных вентилятора ARGB и один обычный 120-мм вентилятор ARGB. Кроме того, Invader X поддерживает установку 360-мм радиаторов как в боковом, так и в верхнем положении.

XPG Invader X

Шасси готово для установки всех новейших компонентов, которые может предложить рынок. Благодаря вариантам вертикального и горизонтального монтажа будет достаточно места для любой видеокарты и ее ориентации. Если вы не устанавливаете радиатор сбоку корпуса, Invader X может работать с картами длиной до 400 мм; а если вы установите радиатор сбоку корпуса, он сможет поддерживать карты длиной до 270 мм в горизонтальной ориентации. Это шасси также обеспечивает установку материнских плат BTF (Micro-ATX).

Invader X включает в себя ряд функций, обеспечивающих удобство процесса сборки и аккуратность прокладки кабелей. Модель оснащена каналом нового типа для прокладки кабелей, в который предварительно установлены пять кабельных хомутов XPG. Это оставляет дополнительные 36 мм пространства для материнских плат ATX и mATX, предоставляя достаточно места для правильного размещения кабелей. Кроме того, Invader X поставляется с держателем графического процессора и высококачественным райзером PCIe Gen 4 длиной 180 мм.

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XPG (Xtreme Performance Gear) была создана компанией Adata для предоставления продуктов геймерам, профессионалам киберспорта и энтузиастам технологий. Предоставляет полный спектр продуктов, от систем, компонентов, периферийных устройств.