Первый BTF-корпус от ADATA/XPG

XPG, поставщик систем, комплектующих и периферийных устройств для геймеров, киберспортивных профессионалов и технических энтузиастов, сообщает о выпуске корпуса XPG Invader X BTF формата Mid-Tower. Новая версия оригинального корпуса XPG Invader X поддерживает материнские платы с обратным разъемом. Помимо совместимости с ATX BTF, Invader X BTF также поддерживает до десяти 120-мм вентиляторов, пять из которых предустановлены. ОБ этом CNews сообщили представители XPG.

Invader X BTF использует новую технологию обратного подключения компонентов Asus BTF Alliance в сочетании с передними и боковыми панелями из закаленного стекла толщиной 3 мм. С помощью дополнительных аксессуаров, также предоставляемых XPG, сборщики ПК могут создавать красивые, персонализированные и высокофункциональные системы.

Invader X BTF обеспечит пользователю простой процесс сборки от начала и до конца. В съемную корзину за материнской платой можно установить до трех дисков формата 3,5/2,5 дюйма или вообще ее снять, если в сборке используются исключительно M.2 SSD, например высокоскоростной SSD XPG GAMMIX S70 BLADE емкостью 4 ТБ. Благодаря встроенному кабельному каналу и стяжкам прокладка кабелей становится элементарной. Этот корпус также позволяет устанавливать видеокарту длиной до 400мм как горизонтально, так и вертикально с помощью входящего в комплект кронштейна.

Invader X BTF обеспечивает охлаждение системы благодаря четырем предустановленным реверсивным и одному стандартному 120-мм ARGB вентиляторам. XPG Invader BTF поддерживает до десяти вентиляторов, а сверху имеется место для 360-мм радиатора.