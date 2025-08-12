Разделы

Техника
|

XPG представляет RGB Gen4 SSD – Spectrix S65G

Adata Technology, производитель модулей памяти и устройств хранения на базе флэш-памяти, анонсировала новый продукт от бренда XPG. Твердотельный накопитель (SSD) Spectrix S65G RGB Gen4 предназначен для киберспортсменов, энтузиастов технологий и оверклокеров. Об этом CNews сообщили представители Adata.

По данным исследовательских компаний, спрос на игровое оборудование с RGB-подсветкой на рынке потребительских ПК растет: среднегодовой темп роста (CAGR) составил около 10% с 2019 по 2024 гг. В ближайшие пять лет ожидается сохранение CAGR на уровне 8-10% для поставок RGB-аксессуаров, что связано с тенденцией к персонализации игровых систем. XPG представляет Spectrix S65G – SSD с RGB-подсветкой и скоростями чтения/записи 6000/5000 МБ/с. с дизайном в форме X, он дополняет игровые сборки.

ada1.jpg

Adata

Spectrix S65G имеет открытую RGB-световую полосу с X-образным световодом. Эффекты освещения имитируют накопление энергии. Накопитель совместим с ПО для управления подсветкой от производителей материнских плат, позволяя настраивать RGB-режимы.

Почему премиальная поддержка «1С» становится преимуществом для заказчика?
цифровизация

С интерфейсом PCIe Gen4x4 и соответствием NVMe 1.4, S65G обеспечивает последовательные скорости чтения 6000 МБ/с и записи 5000 МБ/с для загрузки игр и переходов между сценами. Поддерживает SLC-кэширование и Host Memory Buffer (HMB), совместим с платформами Intel и AMD для настольных ПК. Подходит для геймеров, сборщиков ПК и любителей RGB.

Spectrix S65G может использоваться для расширения хранилища PlayStation 5, с емкостью до 2000 ГБ. Это позволяет ускорить загрузку игр на консоли. Для стабильности применяется LDPC-коррекция ошибок и шифрование Pyrite, повышая защиту данных. Накопитель прошел тесты на прочность и производительность, поставляется с пятилетней ограниченной гарантией.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему премиальная поддержка «1С» становится преимуществом для заказчика?

Россияне вернули себе 2007 год. Они отказываются фотографировать на смартфоны и массово скупают фотоаппараты. Опрос

Надежность и инновации: как брокер ВТБ развивает мобильное приложение

В России внезапно перестали работать видеозвонки в WhatsApp* и Telegram

Алексей Курасов, «Финам»: Российские ИИ-модели сегодня конкурентоспособны на глобальном уровне

«Отец» Linux: Код для RISC-V – это мусор. Торвальдс катком прошелся по фанату популярной архитектуры

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще