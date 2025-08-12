XPG представляет RGB Gen4 SSD – Spectrix S65G

Adata Technology, производитель модулей памяти и устройств хранения на базе флэш-памяти, анонсировала новый продукт от бренда XPG. Твердотельный накопитель (SSD) Spectrix S65G RGB Gen4 предназначен для киберспортсменов, энтузиастов технологий и оверклокеров. Об этом CNews сообщили представители Adata.

По данным исследовательских компаний, спрос на игровое оборудование с RGB-подсветкой на рынке потребительских ПК растет: среднегодовой темп роста (CAGR) составил около 10% с 2019 по 2024 гг. В ближайшие пять лет ожидается сохранение CAGR на уровне 8-10% для поставок RGB-аксессуаров, что связано с тенденцией к персонализации игровых систем. XPG представляет Spectrix S65G – SSD с RGB-подсветкой и скоростями чтения/записи 6000/5000 МБ/с. с дизайном в форме X, он дополняет игровые сборки.

Spectrix S65G имеет открытую RGB-световую полосу с X-образным световодом. Эффекты освещения имитируют накопление энергии. Накопитель совместим с ПО для управления подсветкой от производителей материнских плат, позволяя настраивать RGB-режимы.

С интерфейсом PCIe Gen4x4 и соответствием NVMe 1.4, S65G обеспечивает последовательные скорости чтения 6000 МБ/с и записи 5000 МБ/с для загрузки игр и переходов между сценами. Поддерживает SLC-кэширование и Host Memory Buffer (HMB), совместим с платформами Intel и AMD для настольных ПК. Подходит для геймеров, сборщиков ПК и любителей RGB.

Spectrix S65G может использоваться для расширения хранилища PlayStation 5, с емкостью до 2000 ГБ. Это позволяет ускорить загрузку игр на консоли. Для стабильности применяется LDPC-коррекция ошибок и шифрование Pyrite, повышая защиту данных. Накопитель прошел тесты на прочность и производительность, поставляется с пятилетней ограниченной гарантией.