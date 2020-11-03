Новая линейка игровой периферии и комплектующих от Adata XPG приходит в Россию в октябре

XPG, производитель высокопроизводительных продуктов для геймеров, профессиональных киберспортсменов и энтузиастов, рад анонсировать целый ряд игровой периферии и компьютерных комплектующих для геймеров, моддеров и энтузиастов ПК.

XPG Precog – это первая в мире гибридная электростатическая двухдрайверная игровая гарнитура. Такая конструкция позволяет добиться широчайшего частотного диапазона, что в свою очередь обеспечивает потрясающие впечатления от игры и полное погружение. Три аудиорежима (FPS, виртуальный 7.1 звук, музыка) оптимизированы для различного контента, а функция ENC (Environment Noise Cancellation, подавление окружающего шума) позволит общаться с членами своей команды даже в шумном помещении.

Также вместе с Precog в продажу поступит классическая игровая гарнитура XPG EMIX H20 это полноценная USB игровая гарнитура с отличными 50мм динамиками, поддержкой виртуального объемного звука 7.1 и RGB подсветкой.

XPG Summoner – это новая механическая игровая клавиатура со свитчами Cherry MX (красными, синими и серебряными). Она абсолютно универсальна и обеспечивает наилучшие тактильные ощущения от использования. Устройство комплектуется удобной подставкой под запястья, крепящейся к клавиатуре на магнитах.

Также в продажу поступит механическая клавиатура XPG INFAREX K10 с RGB подсветкой, функцией Anti-Ghosting, защитой от инцидентов с клавишей Windows и полным набором мультимедиа клавиш.

XPG Primer – это проводная мышь, разработанная специально для любителей видеоигр и профессиональных киберспортсменов. Она оснащена датчиком Pixart PMW3360, поддерживающим 6 предустановленных режимов с точностью от 400 до 12000 DPI. Также мышь имеет RGB подсветку с тремя режимами работы. Переключатели Omron, используемые в устройстве, рассчитаны на 20 млн нажатий.

Помимо XPG Primer, в продажу поступит более доступная игровая мышь XPG INFAREX M20. Она также построен на базе рассчитанных на 20 млн нажатий переключателях Omron, имеет RGB подсветку, но оборудована сенсором на 5000 DPI.

Коврики большой площади для мыши XPG BATTLEGROUND XL сделаны из приятного на ощупь, защищенного от брызг и царапин материала CORDURA. Они являются идеальной основой для геймера.

Корпуса XPG INVADER и XPG BATTLECRUISER выпускаются в черном и белом цветах и оснащены контроллером адресной RGB подсветки, а также передней панелью, крепящейся на магнитах, что сильно упрощает сборку ПК и его обслуживание.

Новинки XPG

Блоки питания XPG CORE REACTOR предназначены в первую очередь для игровых сборок. Они имеют сертификат 80 Plus Gold, что подтверждает их КПД выше 90%. Модульная конструкция гарантирует удобство и аккуратность ПК, а надежность гарантируется премиум-конденсаторами японского производства и полным перечнем защит. В линейку входят модели на 850, 750 и 650 Вт.

XPG PYLON в свою очередь предназначены для широкого круга пользователей. Они имеют бронзовый сертификат 80 Plus и эффективность 89%, что приближает их к уровню золотого сертификата. XPG PYLON спроектированы для круглосуточной работы. Серия включает в себя 4 модели мощностью 450, 550, 650 и 750 Вт. XPG PYLON соответствует новому стандарту Intel ATX Power Supply Design и имеют поддержку функции Sleep Mode. За охлаждение отвечает тихий 120мм вентилятор на гидродинамическом подшипнике. В блоке питания используются конденсаторы японского производства.

Обе модели соответствуют новому стандарту Intel ATX Power Supply Design и имеют поддержку функции Sleep Mode.

Новинки XPG

Система водяного охлаждения представляет XPG LEVANTE 240 обеспечивает великолепное охлаждение даже самого горячего процессора при использовании алюминиевого радиатора размером 240 мм с двумя 120мм вентиляторами с ARGB подсветкой. Помпа также имеет RGB подсветку и медную пластину с микроканалами толщиной 0,15 мм. В этой СВО используется новейший замкнутый контур от ASETEK, что позволяет успешно конкурировать даже с СВО конкурентов, оснащенных 360мм радиаторами.

Игровые гарнитуры XPG Precog, XPG EMIX H20, игровые клавиатуры XPG Summoner и XPG INFAREX K10, игровые мыши XPG Primer и XPG INFAREX M20, коврики для мыши XPG BATTLEGROUND, корпуса XPG BATTLECRUISER и XPG INVADER, блоки питания XPG CORE REACTOR и XPG PYLON, а также СВО XPG LEVANTE 240 уже поступили в продажу в России с ноября 2020 г.