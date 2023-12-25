Новая линейка ATX 3.0 блоков питания, вентиляторов, а также систем жидкостного охлаждения от XPG уже в продаже в России

XPG, поставщик комплектующих для геймеров, профессионалов киберспорта и технических энтузиастов, объявляет, что ряд новых моделей блоков питания, совместимых с Intel ATX 3.0, а также систем жидкостного охлаждения для геймеров, моддеров и энтузиастов ПК поступили в продажу в магазины России. Об этом CNews сообщили представители XPG

Блок питания XPG Fusion

Наиболее заметным новым продуктом XPG является блок питания XPG Fusion с сертификатом 80 Plus Titanium и мощностью 1600 Вт, разработанный совместно компаниями XPG и Delta Electronics. Он оснащен запатентованным плоским трансформатором, GaN-транзистором и 100% японскими конденсаторами класса 105°C.

Запатентованный плоский трансформатор и GaN-транзистор уменьшают помехи и улучшают циркуляцию воздуха, значительно повышая эффективность охлаждения XPG Fusion 1600 Titanium. Этот блок питания имеет три микроконтроллера, работающих синхронно с монитором для слежения и управления высокопроизводительной цифровой LLC-платформой. Устройство также оснащено двумя разъемами 12VHPWR (12 + 4 контакта) мощностью до 600 Ватт, способными обеспечить потребности видеокарт нынешнего и будущего поколений. С помощью ПО XPG Prime можно отслеживать работу XPG Fusion 1600 и настраивать различные параметры. XPG Fusion 1600 Titanium оснащен 100% японскими конденсаторами с рейтингом 105°C. XPG Fusion 1600 также оснащен восемью видами защиты промышленного уровня (OPP, UVP, OVP, SCP, OTP, OCP, NLO и SIP) и обеспечен 12-летней гарантией.

Новая линейка ATX 3.0 блоков питания, вентиляторов, а также систем жидкостного охлаждения от XPG уже в продаже в России

Блоки питания для различных потребностей

Кроме того, XPG представит полный спектр блоков питания, совместимых с Intel ATX 3.0: CyberCore II, Core Reactor II и Kyber.

CyberCore II – это модульные блоки питания с японскими конденсаторами и с сертификатом 80 Plus Platinum, оснащенные вентилятором Nidec в качестве решения для охлаждения. Они выпускаются в версиях мощностью 1000 и 1300 Вт. Гарантийный срок составляет 10 лет.

Core Reactor II – это продолжение серии блоков питания XPG Core Reactor. Они, как и CyberCore, оснащены японскими конденсаторами, но имеют сертификат 80 Plus Gold и выпускаются в вариантах от 650 до 1200 Вт. Гарантийный срок также составляет 10 лет.

XPG Kyber – это новая линейка более доступных блоков питания с сертификатом 80 Plus Gold. Она оснащена качественными, восемью видами защит и защищена 5-летней гарантией. XPG Kyber выпускаются в версиях мощностью от 650 до 850 Вт. Версии на 750 Вт и 850 Вт поддерживают стандарт ATX 3.0, а версия на 650 Вт соответствует стандарту ATX 2.0.

Системы водяного охлаждения XPG Levante X

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Системы водяного охлаждения серии XPG Levante X оснащены помпой Asetek седьмого поколения для более эффективного регулирования теплообмена и совершенно бесшумной работы со скоростью 800 об/мин. Они выпускаются в версиях с радиаторами 240 мм и 360 мм и оснащены вентиляторами с гидродинамическими подшипниками (до 40 тыс. часов работы), а также ARGB подсветкой. XPG Levante X – это первые СЖО от XPG, поставляющиеся как в черном, так и в белом цветах.

Вентиляторы

Теперь в России также будут доступны в белом цвете вентиляторы XPG Vento 120 ARGB, а также XPG Hurricane 120 и XPG Hurricane 140 с гидродинамическим подшипником, ARGB подсветкой и запатентованной конструкцией лопастей, обеспечивающей оптимальное охлаждение, низкий уровень шума и более длительный срок службы.

Цены и доступность

XPG Fusion 1600 Titanium – 59990 руб.; XPG CyberCore II Platinum 1000/1300 Вт – 19990/23990 руб.; XPG Core Reactor II 650/750/850/1000/1200 Вт –13990/14990/15990/19990/24990 руб.; XPG Kyber 650/750/850 Вт – 9990/10990/11990 руб.; XPG Levante X 240 – 16990 руб.; XPG Levante X 360 – 19990 руб.; XPG Vento 120 ARGB белый – 1490 руб.; XPG Hurricane 120 белый – 2490 руб.; XPG Hurricane 140 белый – 2990 руб.;

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XPG (Xtreme Performance Gear) была создана Adata для предоставления продуктов геймерам, профессионалам киберспорта и энтузиастам технологий. Предоставляет спектр продуктов% от систем, компонентов, периферийных устройств до устройств.