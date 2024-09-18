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XPG объявляет о новых доступных корпусах и блоках питания

XPG, поставщик систем, компонентов и периферийных устройств для геймеров, киберспортсменов и технических энтузиастов, выпустил три новых бюджетных продукта – корпуса Invader X Mini и Valor Air Plus и блок питания Probe. Об этом CNews сообщили представители XPG.

XPG Invader X Mini

XPG Invader X Mini представляет новое дополнение к семейству корпусов Invader X. Созданная в том же стиле «аквариума», что и оригинальный Invader X, эта компактная модель обеспечивает совместимость с материнскими платами ATX. Поставляеется с пятью вентиляторами ARGB, четыре из которых являются реверсивными вентиляторами для оптимального воздушного потока. В частности, этот корпус использует преимущества своего компактного размера для охлаждения видеокарты нижними реверсивными вентиляторами и процессора верхними реверсивными вентиляторами.

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XPG
XPG объявляет о новых доступных корпусах и блоках питания

XPG Valor Air Plus

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Безопасность

XPG Valor Air Plus представляет собой экономичную версию корпуса Valor Air. Valor Air Plus поддерживает графические процессоры длиной до 340 мм и предлагает поддержку радиатора 360 мм спереди и поддержку 240 мм сверху. Имеет магнитную переднюю панель с высоким воздушным потоком и четырьмя предустановленными вентиляторами ARGB (в зависимости от выбранной модели).

XPG Probe

XPG Probe расширяет ассортимент блоков питания бренда в категорию начального уровня. Probe относится к сегменту эффективности Bronze при 700 Вт и 600 Вт. Probe превосходит требования сертификации Bronze, обеспечивая до 87% эффективности при 50% нагрузке. Этот блок питания соответствует стандартам ATX v2.52.

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