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XPG представляет серию SSD Mars 980 Gen5: идеальное хранилище для эпохи искусственного интеллекта

XPG, бренд компании Adata Technology, объявил о запуске новой серии SSD с интерфейсом PCIe Gen5 — Mars 980. Разработанная специально для профессиональных геймеров, энтузиастов технологий и специалистов по разгону, эта серия отвечает растущим требованиям приложений искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Об этом CNews сообщили представители Adata.

Серия Mars 980 включает три модели — Mars 980 Storm, Mars 980 Blade и Mars 980 Pro, каждая из которых оптимизирована для различных задач, включая творческие процессы с ИИ, работу с большими данными и высокоскоростные операции.

Mars 980 Storm

Модель Mars 980 Storm использует интерфейс PCIe Gen5 x4, обеспечивая скорости последовательного чтения до 14 000 МБ/с и записи до 13 000 МБ/с. Это первый в отрасли SSD с запатентованным дизайном, сочетающим жидкостное и воздушное охлаждение, а также вертикальную симметричную систему с двумя вентиляторами. Увеличенная теплоемкость, теплопередача через медные тепловые трубки и активный воздушный поток снижают рабочую температуру примерно на 20% по сравнению с традиционными пассивными радиаторами. Система активного охлаждения питается напрямую через слот M.2, что устраняет необходимость в дополнительных кабелях и упрощает установку. Объем памяти – до 4 ТБ.

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XPG, Adata
XPG представляет серию SSD Mars 980 Gen5: идеальное хранилище для эпохи искусственного интеллекта

Mars 980 Blade

Mars 980 Blade позволяет ноутбукам и компактным мини-ПК в полной мере использовать возможности технологии PCIe Gen5. Эта модель обеспечивает скорости чтения до 14 000 МБ/с и записи до 13 000 МБ/с благодаря интерфейсу PCIe Gen5 x4. Энергоэффективный контроллер с техпроцессом 6 нм обеспечивает низкое энергопотребление и управление температурой, что позволяет обойтись без дополнительных систем охлаждения даже в ограниченном пространстве. Объем – до 4 ТБ.

Mars 980 Pro

Mars 980 Pro благодаря интерфейсу PCIe Gen5 x4 он достигает скоростей чтения до 14 000 МБ/с и записи до 13 000 МБ/с. Система охлаждения с алюминиевым радиатором и активным вентилятором рассеивает тепло, снижая температуру на 15% по сравнению со стандартными пассивными решениями. Как и Storm, эта модель питается через слот M.2, что упрощает установку. Объемом – до 4 ТБ.

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