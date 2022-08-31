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XPG представляет новую линейку игровой периферии

XPG, поставщик систем, компонентов и периферийных устройств для геймеров, профессионалов киберспорта и технических энтузиастов, выпустил линейку периферийных продуктов начального уровня: игровой гарнитуры XPG Precog S, игровой мыши XPG Slingshot и коврика для игровой мыши XPG Battleground L. Благодаря этим новым продуктам XPG оставляет «налог на гейминг» в прошлом, ориентируясь на новичков, интернет-кафе и пользователей, нуждающихся в надежных, универсальных периферийных устройствах по более доступной цене. Об этом CNews сообщили представители XPG.

Игровая гарнитура XPG Precog S

XPG расширяет семейство игровых гарнитур Precog моделью XPG Precog S. Эта игровая гарнитура, позиционируемая как предложение начального уровня, обеспечивает чистый и четкий звук благодаря 50-миллиметровым звуковым драйверам. Она имеет очень прочную и легкую конструкцию с автоматически регулируемым оголовьем и большими вращающимися чашками, предлагая длительные игровые сессии без отвлекающих факторов или дискомфорта. XPG Precog S поставляется со стандартным комбинированным аудиоразъемом и кабелем-разветвителем в коробке, что обеспечивает максимальную совместимость от консолей и портативных игровых устройств до любого игрового ПК. Она доступна в черном цвете на старте продаж, а розовый и белый варианты появятся позже.

Игровая мышь XPG Slingshot

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Новинки XPG

В дополнение к существующей линейке игровых мышей компания XPG создала модель Slingshot. Она предлагает лучший датчик, чем конкуренты в своей ценовой категории, что делает ее отличным выбором для начала своего пути к славе в киберспорте или просто победы над старшим братом. Несколько вариантов расцветки также будут доступны позже.

Игровой коврик XPG Battleground L

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Последнее дополнение к семейству ковриков для мыши Battleground имеет достаточно большой размер, чтобы поддерживать все типы игр, в том числе те, которые требуют быстрых движений в настройках с низким разрешением, например игры FPS. Благодаря полностью натуральной противоскользящей резиновой основе, гладкому материалу из микрофибры и прошитой окантовке снаружи, Battleground L является ковриком для мыши, который не изнашивается и не пузырится при длительном использовании. Поклонникам истории XPG Xtreme saga также понравится ограниченная версия Mera edition, которая будет доступна вместе со стандартной черной версией.

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XPG (Xtreme Performance Gear) была создана Adata для предоставления высокопроизводительных продуктов геймерам, профессионалам киберспорта и энтузиастам технологий.

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