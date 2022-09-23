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XPG анонсирует блоки питания стандарта ATX 3.0

XPG, поставщик систем, компонентов и периферийных устройств для геймеров, профессионалов киберспорта и технических энтузиастов, объявляет о выпуске новой серии высокопроизводительных блоков питания. Для недавно анонсированных графических процессоров Nvidia GeForce RTX 40 конечным пользователям, которые планируют перейти на эти новейшие видеокарты, пригодятся блоки питания с новым типом разъема. Об этом CNews сообщили представители XPG.

Чтобы удовлетворить потребности геймеров, желающих в ближайшее время обновиться, XPG разработала новую серию блоков питания, совместимых как с ATX 3.0, так и с поддержкой PCIE 5.0.

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XPG CYBERCORE II

Разъем 12VHPWR (12+4 контакта) теперь используется в новом поколении видеокарт. Это означает, что вам может понадобиться совместимый блок питания для обновления системы. Модель XPG CYBERCORE II будет оснащена этим новым типом разъема и обновленной внутренней платформой Intel ATX 3.0.

Полностью модульная серия XPG CYBERCORE II обеспечивает эффективность, сертифицированную по стандарту 80 PLUS Platinum, в двух моделях высокой мощности: 1000 Вт и 1300 Вт. Это было достигнуто в самом компактном форм-факторе блока питания высокой мощности XPG на сегодняшний день. Охлаждение реализовано вентилятором XPG VENTO PRO 120 PWM от Nidec.

Модели XPG CYBERCORE II скоро поступят в продажу.

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XPG (Xtreme Performance Gear) была создана Adata для предоставления высокопроизводительных продуктов геймерам, профессионалам киберспорта и энтузиастам технологий. Предоставляет полный спектр продуктов от систем, компонентов до периферийных устройств.

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