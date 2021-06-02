XPG выпустит в продажу новые модули оперативной памяти DDR5 в III квартале 2021 года

XPG, поставщик систем, компонентов и периферийных устройств для геймеров, профессионалов киберспорта и технических энтузиастов, объявляет о выпуске новых модулей памяти DDR5 для игр в III квартале 2021 г. Новая серия продуктов будет называться CASTER. Модули будут работать на частотах от 6000 до 7400 МГц и иметь емкости 8, 16 или 32 ГБ. XPG тесно сотрудничает со своими партнерами по системным платам, включая GIGABYTE, MSI, ASUS и ASRock, чтобы обеспечить высочайший уровень совместимости и возможность реализовать экстремальную производительность при разгоне.

Новые модули DDR5 будут представлены в двух вариантах: с RGB и без. Несмотря на это различие, они объединены единым стилем. Дизайн продуктов передает ощущение глубины и текстурного контраста за счет использования двух видов обработки поверхности: глянцевой и матовой. Для дополнительной глубины матовая поверхность модулей скошена, что добавляет дополнительный текстурный элемент и делает их вид более футуристичным. Модули имеют диагональные пересекающиеся линии и канавки, которые образуют геометрические формы в стиле бренда XPG.

XPG DDR5

Новые модули XPG DDR5 призваны дать геймерам и энтузиастам ПК заметное улучшение по сравнению с модулями DDR4. В дополнение к более высоким частотам, превышающим 4800 МГц, модули также будут более энергоэффективными, работая при напряжении 1,1 В по сравнению с 1,2 В. Более того, модули будут построены с использованием технологии интегральной схемы управления питанием (PMIC) и кода исправления ошибок (ECC) для повышения эффективности и стабильности.