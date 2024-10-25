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XPG представляет свою первую разогнанную оперативную память AICore DDR5 R-DIMM для мощных рабочих станций

XPG, поставщик систем, комплектующих и периферийных устройств для геймеров, профессионалов киберспорта и технических энтузиастов, а также игровой бренд компании Adata Technology в области модулей памяти и флеш-памяти, расширил свою продуктовую линейку и официально вышел на рынок рабочих станций. Сегодня XPG объявила о выпуске первого разогнанного модуля памяти AICore DDR5 R-DIMM с максимальной скоростью 8000MT/s и емкостью 32 ГБ, что облегчает сложные задачи расширения памяти рабочих станций. AICore создан для повышения общей производительности системы, обработки сложных данных, ускорения многозадачности и максимизации эффективности вычислений на базе ИИ. Об этом CNews сообщили представители Adata.

R-DIMM использует драйвер тактового регистра (RCD) и отличается высокой скоростью, низкой задержкой и повышенной стабильностью работы. Разогнанная память AICore R-DIMM спроектирована для высокой скорости и стабильности, идеально подходя для обработки больших объемов данных, генерации искусственного интеллекта, 3D-рендеринга и графики, видеомонтажа и многозадачности. AICore разработан для финансовых рынков, где важен анализ данных в режиме реального времени, а также для специалистов в области науки о данных и создания изображений, чтобы ускорить выполнение задач и быстро завершать различные крупномасштабные проекты. Разогнанная память AICore DDR5 R-DIMM имеет максимальную скорость 8000MT/s, что в 1,6 раза быстрее стандартной памяти R-DIMM, обеспечивая более высокую производительность для удовлетворения строгих требований по скорости в высокопроизводительных системах.

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XPG
XPG AICore DDR5 R-DIMM для мощных рабочих станций
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Модуль AICore R-DIMM также оснащен драйвером тактового регистра (RCD) для улучшения производительности и стабильности памяти, а также поддерживает две автоматические системы коррекции ошибок: On-die ECC и Side-band ECC, что обеспечиваеь точную передачу данных. Кроме того, он оснащен датчиком для мониторинга температуры в режиме реального времени. Покрытие контактов золотом толщиной 30 мкм обеспечивает улучшенную проводимость и защищает от окисления, увеличивая долговечность. AICore R-DIMM использует графеновые радиаторы, которые отводят тепло, позволяя устройству выдерживать длительные вычисления под высокой нагрузкой.

Модуль AICore R-DIMM использует дизайн XPG. Он совместим с платформами рабочих станций Intel Xeon 4 и 5 поколений, а также AMD Ryzen Threadripper 7000 и PRO 7000WX серии, и поддерживает автоматические технологии разгона AMD EXPO и Intel XMP 3.0 для обеспечения высокого качества и стабильности передачи данных на высокой скорости. Ожидается выпуск модулей с частотами 6,400, 7,200 и 8,000MT/s и емкостью 16 ГБ, которые будут доступны в виде одиночных модулей и наборов из двух модулей. Комплекты объемом 32 ГБ ожидаются в I квартале 2025 г.

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