Adata начинает продажи первого внешнего SSD SE920 с поддержкой USB4 External SSD

Adata, мировой бренд памяти, выпустила свой первый внешний твердотельный накопитель USB4 SE920, который поддерживает Thunderbolt 3 и 4 и обратно совместим с USB 3.2 и USB 2.0. Производительность может достигать до 3800 МБ/с. Кроме того, он оснащен стандартным интерфейсом Type-C. Внешний твердотельный накопитель SE920 имеет запатентованное подпружиненное шасси и встроенный вентилятор, что обеспечивает потребителям максимальную производительность на высокой скорости. Об этом CNews сообщили представители Adata.

USB4 поддерживает скорость передачи данных до 40 Гбит/с, но высокие скорости неизбежно приводят к повышению температуры, что может стать проблемой для пользователей. Внешний твердотельный накопитель SE920 USB4 имеет запатентованную конструкцию активного рассеивания тепла и встроенный микровентилятор. По сравнению с безвентиляторными продуктами с такими же характеристиками этот запатентованный механизм может значительно снизить температуру на 10% и обеспечить стабильную передачу данных.

Adata начинает продажи первого внешнего SSD SE920 с поддержкой USB4 External SSD

SE920 оснащен новым интерфейсом USB4 со скоростью чтения/записи 3800/3700 МБ/с и может передавать видеофайл высокой четкости 4K объемом 10 ГБ примерно за три секунды. Он подключается к различным операционным системам и платформам, таким как Android, Mac OS и Windows. SE920 также совместим с игровыми консолями и может значительно расширить игровую библиотеку. Игры загружаются намного быстрее по сравнению с традиционными жесткими дисками.

В дополнение к флагманскому внешнему твердотельному накопителю SE920 USB4 компания Adata также выпустила внешние твердотельные накопители SD620 и SC610. SD620 доступен в черном, синем и красном цветах. Он обладает устойчивостью к падению и ударам с высоты 1,22 метра по стандарту MIL-STD и скоростью передачи данных до 520 МБ/с. Кроме того, SC610 имеет сверхлегкую и портативную конструкцию, которая имитирует форм-фактор флэш-накопителя с характеристиками внешнего твердотельного накопителя. В нем используется выдвижной разъем без колпачка, который не требует кабеля передачи. Скорость передачи данных достигает 550/500 МБ в секунду, что в пять раз превышает производительность обычных флэш-накопителей. Внешние твердотельные накопители SE920, SD620 и SC610 теперь продаются по всему миру.

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Adata Technology — производитель памяти DRAM и фирменных твердотельных накопителей. Основные линейки продуктов Adata включают модули памяти, твердотельные накопители и другие продукты памяти потребительского, промышленного и коммерческого уровня. Компания также занимается производством электромобилей, роботов AI AMR и игр под своим брендом XPG.