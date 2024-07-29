Adata SC750 - беспроводной SSD в формате флешки

Adata Technology Co., Ltd., бренд памяти, представляет внешний твердотельный накопитель (SSD) SC750, поддерживающий интерфейс передачи данных USB 3.2 Gen2 со скоростями чтения/записи до 1050/1000 МБ/с. Благодаря наличию встроенного стандартного штекера Type-C SC750 не требует кабеля для передачи данных и может быть напрямую подключен к мобильному телефону или планшету для доступа по принципу «включай и работай». Он поддерживает новейшую серию iPhone 15 и смартфоны Android с Type-C. Об этом CNews сообщили представители Adata.

Внешний твердотельный накопитель SC750 унаследовал дизайн популярного SE880, но имеет значительно уменьшенный форм-фактор и устраняет необходимость в дополнительном кабеле для передачи данных. Пользователям больше не нужно беспокоиться о поиске подходящего кабеля для передачи данных, когда они заняты работой над проектом. SC750 размером примерно с флэш-накопитель, его можно носить с собой, он легкий и не занимает много места.

Adata Adata SC750 - беспроводной SSD в формате флешки

Внешний твердотельный накопитель SC750 использует широко распространенный разъем Type-C, совместимый с различными операционными системами и компьютерными платформами, такими как Android, macOS и Windows. Можно записывать видео в формате Apple ProRes на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, не занимая память телефона и записывая непосредственно на внешний твердотельный накопитель. Кроме того, внешний твердотельный накопитель SC750 также совместим с портативной игровой консолью Steam Deck. Он может создавать резервные копии игр, которые геймеры не хотят удалять, что устраняет необходимость повторной загрузки и экономит время. Внешний твердотельный накопитель SC750 продается по всему миру и доступен в трех вариантах емкости: 500 ГБ, 1000 ГБ и 2000 ГБ (версия на 2000 ГБ появится в III квартале 2024 г.). На все изделия распространяется глобальная трехлетняя ограниченная гарантия.