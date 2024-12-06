Adata выпустила внешний SSD SC740 со встроенным кабелем USB-C

Adata Technology выпустила новый внешний твердотельный накопитель SC740. SC740 со встроенным кабелем передачи USB-C и соответствующим зажимом для хранения, сочетающий скорость чтения/записи до 1050/1000 МБ/с с емкостью до 2000 ГБ. SC740 упрощает доступ к большим файлам и обеспечивает достаточно места для хранения. Он совместим с Android, Mac OS, Windows и другими операционными системами, а также поддерживает передачу файлов и запись видео Apple ProRes на новейших смартфонах серии iPhone 16. Об этом CNews сообщили представители Adata.

Внешний твердотельный накопитель SC740 имеет встроенный кабель передачи данных USB-C и оснащен устройством для укладки кабеля. Пользователям больше не нужно беспокоиться о том, что они забыли взять кабель во время путешествия. Нужно защелкнуть кабель в фиксирующем зажиме на заднем корпусе, и он трансформируется в ручку для переноски. SC740 также соответствует стандарту устойчивости к падениям и ударам MIL-STD-810G 516.6 с высоты 1,22 метра.

Adata Adata SC740

Внешний SSD SC740 поддерживает стандарт USB 3.2 Gen2 и обеспечивает скорость чтения/записи до 1050/1000 МБ/с. Большие файлы можно редактировать и получать к ним доступ непосредственно на SC740. Он также поддерживает видеоформат Apple ProRes, используемый в смартфонах iPhone 15 и более поздних серий. SC740 может подключаться к устройствам с различными операционными системами, включая Android, Mac OS и Windows.

Внешний твердотельный накопитель SC740 доступен в трех вариантах емкости: 500 ГБ, 1000 ГБ и 2000 ГБ. Все они поставляются с глобальной пятилетней ограниченной гарантией.