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Adata представляет компактный внешний SSD с двумя разъемами – SC730

Компания Adata Technology Co. Ltd., бренд модулей памяти и флэш-памяти, объявила о выпуске внешнего твердотельного накопителя SC730, первого в отрасли сверхкомпактного накопителя с разъемами USB-C и USB-A весом 7,8 г. Разработанный для бесшовного мультиплатформенного подключения, он обеспечивает скорость передачи данных до 600 МБ/с. SC730 на 50% изготовлен из переработанных потребительских материалов (PCR). Об этом CNews сообщили представители Adata.

Отличительной особенностью SC730 является его двухинтерфейсный дизайн, поддерживающий USB 3.2 Gen2 для достижения скорости чтения и записи 600 МБ/с. Имея длину всего 36 мм, SC730 даже меньше обычного USB-флеш-накопителя, но при этом обеспечивает преимущества двойного подключения и высокоскоростного хранения.

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Adata
Adata представляет компактный внешний SSD с двумя разъемами – SC730
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SC730 подключается к компьютерам, планшетам, смартфонам и игровым консолям, таким как PlayStation 5 и Xbox. Интерфейс Type-C позволяет выполнять прямое резервное копирование фотографий, видео и важных документов без необходимости использования дополнительных адаптеров. Бизнес-профессионалы могут переносить большие презентации и файлы дизайна, в то время как создатели контента могут получать доступ и сохранять медиафайлы высокого разрешения непосредственно с камер или мобильных устройств. Геймеры могут расширять свою библиотеку хранения, сокращая время загрузки.

SC730 доступен в вариантах емкостью 512 ГБ и 1 ТБ.

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