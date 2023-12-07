Новый внешний SSD Adata SD810

Adata Technology Co., Ltd., бренд памяти, выпустила новейший внешний твердотельный накопитель SD810, обладающий защитой IP68 от воды, пыленепроницаемостью и защитой от ударов по стандарту MIL-STD. Привод оснащен интерфейсом передачи данных USB 3.2 Gen2 x2 со скоростью чтения/записи до 2000 МБ/с и использует основной интерфейс Type-C. Об этом CNews сообщили представители Adata.

Помимо поддержки последней серии смартфонов iPhone 15, он также подходит для фотографов и создателей видео, которые регулярно работают на открытом воздухе.

Внешний твердотельный накопитель SD810 поддерживает высокоскоростной интерфейс передачи данных USB 3.2 Gen2 x2 со скоростью чтения/записи до 2000 МБ/с. Чтобы высокие температуры, возникающие при высокоскоростной передаче, не влияли на производительность и стабильность, корпус SD810 изготовлен из алюминиевого сплава, а его структура улучшает рассеивание тепла, обеспечивая стабильную производительность передачи даже во время непрерывной работы. Пользователи также могут редактировать большие файлы и получать к ним доступ непосредственно на SD810, что повышает эффективность работы. Кроме того, алюминиевый корпус SD810 меньше кредитной карты, что делает его легким и компактным.

Adata SD810

Внешний твердотельный накопитель SD810 прошел испытания на водонепроницаемость и пыленепроницаемость по стандарту IP68. Он полностью предотвращает попадание пыли и может погружаться в воду на глубину более 1 метра на срок до 60 минут. SD810 также соответствует стандарту ударопрочности MIL-STD-810G 516.6. Даже при падении с высоты 1,22 метра SD810 остается неповрежденным.

Внешний твердотельный накопитель SD810 использует порт USB Type-C, что позволяет подключать его к различным операционным системам, компьютерным платформам и игровым консолям, таким как Android, Mac OS и Windows. Он также поддерживает новейшую смартфоны iPhone 15. Кроме того, SD810 можно подключать к игровым консолям последнего поколения. Игры, которые не помещаются на консоли, можно хранить на SD810, что значительно расширяет игровые библиотеки игроков. Внешний твердотельный накопитель SD810 теперь продается по всему миру. Он доступен в цветах «черный обсидиан» и «серебристый метеорит» и в четырех вариантах емкости: 500 ГБ, 1000 ГБ, 2000 ГБ и 4000 ГБ. На все изделия распространяется глобальная трехлетняя ограниченная гарантия.

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Adata Technology — производитель памяти DRAM и фирменных твердотельных накопителей. Основные линейки продуктов Adata включают модули памяти, твердотельные накопители и другие продукты памяти потребительского, промышленного и коммерческого уровня. Компания также занимается производством электромобилей, роботов AI AMR и игр под своим брендом XPG.