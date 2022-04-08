Adata представляет сверхкомпактный внешний SSD SE880

Adata Technology, производитель высокопроизводительных модулей DRAM, флэш-памяти NAND, мобильных аксессуаров, игровых продуктов, электроприводов и промышленных решений, объявляет о выпуске внешнего твердотельного накопителя (SSD) Adata SE880. Этот Внешний твердотельный накопитель от Adata поддерживает USB 3.2 Gen2 x2, оснащен портом Type-C и обеспечивает скорость чтения до 2000 МБ/с. Все это упаковано в компактный корпус, который меньше футляра от AirPods. Об этом CNews сообщили представители Adata.

SE880 поддерживает USB 3.2 Gen2 x2 и обеспечивает скорость передачи 20 Гбит/с. Это позволяет SE880 достигать скорости чтения/записи до 2000 МБ/с, что примерно в двадцать раз быстрее, чем у обычных внешних жестких дисков. Эта скорость обеспечивает максимальное удобство для создателей контента, позволяя им получать доступ к большим файлам и редактировать их непосредственно на SE880, избавляясь от необходимости заранее переносить файлы на свой ПК. SE880 выпускается в вариантах на 500 ГБ и 1 ТБ.

Adata SE880

Поддерживая многие из новейших игровых консолей, SE880 подходит для хранения множества игр. Высокая скорость чтения, обеспечиваемая SE880, позволит геймерам напрямую загружать свои игры для бесперебойной игры. Более того, будь то Android, macOS, Windows или другие операционные системы, пользователям не нужно беспокоиться о совместимости дома или в дороге. Они могут легко подключиться через порт Type-C и начинать играть.

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Adata Technology является поставщиком памяти DRAM и фирменных твердотельных накопителей, имеет более 500 патентов, связанных с памятью. Основные линейки продуктов Adata включают модули памяти, флэш-накопители USB, карты памяти, твердотельные накопители и портативные жесткие диски.