Adata представляет USB флэш-драйв UE800

Adata Technology, производитель модулей памяти, USB-накопителей, карт памяти, твердотельных накопителей, портативных жестких дисков и игровых периферийных устройств, объявляет о выпуске USB-накопителя Adata Elite UE800. Благодаря USB 3.2 Gen2 со скоростью чтения и записи до 1000 МБ/с и емкостью до 512 ГБ этот накопитель упрощает цифровую жизнь. С USB Type-C пользователи получат совместимость со всеми своими устройствами от ПК до смартфонов и планшетов. Об этом CNews сообщили представители Adata.

Компактный UE800 обеспечивает скорость чтения/записи до 1000 МБ/сек, что в 10 раз выше, чем у среднего накопителя USB 3.2 Gen1. Наряду с пропускной способностью до 10 Гбит/с пользователи могут подключить UE800 для мгновенного чтения и записи файлов. Более того, для дополнительного удобства он обратно совместим с устройствами USB 2.0.

Adata Elite UE800

UE800 можно подключать любой стороной благодаря разъему USB Type-C. USB Type-C совместим с широким спектром устройств от ПК, ноутбуков, смартфонов до планшетов, что упрощает использование. UE800 отличается конструкцией скользящего разъема, которая избавляет от громоздких крышек или колпачков, которые можно потерять. Разъем можно выдвинуть или убрать одной рукой. Для удобства переноски в устройстве есть отверстие для шнурка крепления к цепочкам, ключам и сумкам.

***

Черные лебеди в ИБ: как поймать и к чему готовиться? Защита данных

Adata Technology является производителем памяти DRAM и фирменных твердотельных накопителей. Основные линейки продуктов Adata включают модули памяти, твердотельные накопители, портативные жесткие диски, USB-накопители, карты памяти и игровые продукты. Adata также предлагает промышленные и коммерческие электромобили и роботов AI AMR.