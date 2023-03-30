Экологичные внешние диски Adata HC300 ECO и UC310 ECO

Adata запускает первую линейку экологически чистых систем хранения данных. Внешний жесткий диск HC300 ECO и флэш-накопитель USB UC310 ECO представляют собой положительный шаг на пути к возобновляемым электронным продуктам благодаря корпусам, изготовленным из переработанного пластика и упакованным из материалов, сертифицированных FSC (Forest Stewardship Council). Об этом CNews сообщили представители Adata.

Adata HC300 ECO и UC310 ECO являются первопроходцами в серии продуктов Adata, ориентированных на концепцию ЭСУ (ESG). Корпуса этих устройств изготовлены из материалов PCR (после потребления), таких как 5-галлонные кувшины для воды. Использование материалов PCR в HC300 ECO может снизить выбросы углерода на 48%. Типичные бывшие в употреблении материалы обычно выбрасываются как отходы, завершившие свой потребительский жизненный цикл. Эти материалы также поставляются из одной локации, что еще больше снижает углеродный след продукта.

Adata HC300 ECO и UC310 ECO

Кроме того, Adata HC300 ECO и UC310 ECO упакованы в экологически чистые бумажные материалы, сертифицированные FSC, которые производятся с использованием процессов, значительно сокращающих выбросы углекислого газа, сточных вод и энергии.

Толщина корпуса Adata HC300 ECO составляет 10,3мм, а емкость диска может достигать 2 ТБ. Жесткий диск защищает данные с помощью эксклюзивного механизма защиты от ударов, который снижает потенциальные повреждения диска, вызванные неправильным обращением или случайным сотрясением.

UC310 ECO оснащен интерфейсом USB 3.2 и емкостью до 256 ГБ. Этот накопитель UFD также имеет поворотную конструкцию без крышки, но при этом защищает разъем USB. Потребители могут ожидать появления UC310 ECO на полках магазинов в мае 2023 г.

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И HC300 ECO, и UC310 ECO поставляются с предустановленным программным обеспечением для интеллектуального резервного копирования Backup ToGo, обеспечивающим резервное копирование по расписанию и синхронизацию с облаком в режиме реального времени.

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Adata Technology — производитель памяти DRAM и фирменных твердотельных накопителей. Основные линейки продуктов Adata включают модули памяти, твердотельные накопители, другие продукты памяти потребительского уровня и промышленные решения. Компания также занимается производством электромобилей, роботов AI AMR и игр под своим брендом XPG.