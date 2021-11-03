Adata представляет новую серию твердотельных накопителей Legend PCIe M.2 2280

Компания Adata Technology, производитель высокопроизводительных модулей DRAM, флэш-памяти NAND, мобильных аксессуаров, игровых продуктов, электропоездов и промышленных решений, объявляет о выпуске новой серии твердотельных накопителей (SSD), серии Adata Legend, ориентированных на создателей с разными потребностями и бюджетами. В их число входят Adata Legend 740, 750 и 840.

Legend 740 и 750 используют PCIe Gen3 x4 и NVMe 1.3 для обеспечения скорости последовательного чтения и записи до 2500/2000 и 3500/3000 МБ в секунду, соответственно, чтобы дать создателям необходимую производительность без ограничений. Их спецификации M.2 2280 поддерживают новейшие платформы Intel и AMD для создания на новейших ПК, включая настольные ПК и ноутбуки. Для пользователей, которым требуется дальнейшее развитие, Legend 840 использует преимущества PCIe Gen4 x4 и NVMe 1.4, предлагая скорость чтения и записи до 5000/4500 МБ в секунду.

Adata Legend

Legend 740, 750 и 840 оснащены технологиями SLC Caching и Host Memory Buffer, обеспечивающими непрерывную производительность. Это дает им скорость произвольного чтения и записи 4K до 180K / 200K, 480K / 260K и 440K / 400K IOPS соответственно. Что касается емкости, серия Legend имеет емкость до 1 ТБ.

Все три SSD оснащены радиаторами с гладкой боковой отделкой. Радиаторы помогают снизить температуру на 15%, обеспечивая оптимальную производительность и стабильность. Благодаря коду проверки четности с низкой плотностью и 256-битному шифрованию AES твердотельные накопители обеспечивают точную передачу данных и надежную безопасность. В твердотельных накопителях серии Legend используются только высококачественные ИС, которые прошли тщательные испытания на максимальную долговечность. Для большего спокойствия на них предоставляется 5-летняя гарантия.

Legend 840 также можно установить на PS5 в качестве дополнительного диска, что даст пользователям больше места для хранения и более плавную загрузку игры.