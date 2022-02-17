Adata Premier Extreme SDXC SD7.0 – это первая карта памяти SD Express, получившая сертификат SD 7.0

Компания Adata Technology объявила о выпуске карты Premier Extreme SDXC SD7.0 Express Card. Она оснащена контроллером SMI SM2708AB и является первой в мире фирменной картой SD Express, прошедшей программу SD Express Verification Program (SVP) организации SD Association. Этот статус проверки подтверждает, что SD Express Card соответствует строгим стандартам интерфейса SDA в отношении производительности и надежности. Карта Premier Extreme SDXC Express Card позволит пользователям в полной мере использовать новейшие ноутбуки с поддержкой SD Express от всех основных производителей ПК. Об этом CNews сообщили представители Adata.

«Благодаря своим компактным форм-факторам SD-карты были и остаются опорой создателей, творческих профессионалов и обычных пользователей, несмотря на их меньшие возможности по сравнению с другими устройствами хранения, — сказал Ибсен Чен, директор по маркетингу продуктов в Adata. — Однако с проверенной SVP картой Adata Premier Extreme SDXC SD7.0 Express Card мы предоставляем пользователям SD-карту, которая соответствует стандартам современного мира, где высококачественный контент и высокая скорость передачи данных являются нормой».

Благодаря поддержке PCIe Gen3x1 и NVMe карта Adata Premier Extreme SDXC SD7.0 Express Card обеспечивает скорость чтения и записи до 800/700 МБ/с, что примерно в 1,5 раза выше, чем у твердотельных накопителей SATA. По сравнению с SD-картами UHS-II и SD-картами UHS-I это примерно в 2,7 и 8 раз быстрее соответственно. Карта Premier Extreme SDXC Express обратно совместима со стандартом UHS-I. Ее можно вставлять в цифровые камеры для съемки высококачественных фотографий или видео в формате 4K, а затем вставлять в ПК с поддержкой SD 7.0 для беспрепятственного редактирования или воспроизведения. Повышение производительности, обеспечиваемое PCIe Gen3x1 и NVMe, поставило Adata Premier Extreme SDXC SD7.0 Express Card на один уровень с твердотельными накопителями, но с преимуществом форм-фактора SD-карты.

Adata Premier Extreme SDXC SD7.0

Карта Premier Extreme SDXC Express Card поддерживает видеооборудование UHS-I со скоростью чтения и записи 100 МБ/с и соответствует классу скорости видео V30. Это означает, что она полностью подходит для работы с основными приложениями для видеозаписи Ultra HD 4K, помогая пользователям создавать высококачественный контент профессионального уровня. Карты Premier Extreme SDXC Express Card емкостью 256 ГБ или 512 ГБ предлагают достаточно места для хранения данных для различных нужд.

Данные на карте Adata Premier Extreme SDXC SD Express Card в полной безопасности. Она имеет код исправления ошибок для обеспечения точности данных. Более того, она водонепроницаема, ударопрочна, устойчива к рентгеновским лучам, статическому электричеству и протестирована для оптимальной работы при высоких и низких температурах.

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Adata Technology является поставщиком памяти DRAM и фирменных твердотельных накопителей, имеет более 500 патентов, связанных с памятью. Основные линейки продуктов Adata включают модули памяти, флэш-накопители USB, карты памяти, твердотельные накопители и портативные жесткие диски.