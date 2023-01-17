Ноутбуки, как мы их знаем, скоро исчезнут. Производители откажутся от суперважного компонента, применяемого десятилетиями

Производители ноутбуков готовятся перейти на новую оперативную память стандарта САММ, которая намного тоньше и быстрее стандартных модулей SODIMM. Это позволит уменьшить толщину и самих ноутбуков. Новый стандарт уже утвержден на замену SODIMM, и массовое производство лэптопов с ней может начаться не позднее 2024 г.

SODIMM – пережиток прошлого

Ноутбуки следующего поколения могут лишиться оперативной памяти в том виде, в котором весь мир привык ее видеть. Как пишет PC World, сообщество JEDEC проголосовало за утверждение нового стандарта оперативной памяти САММ 0.5 в качестве потенциальной замены привычным всем традиционным модулям SODIMM. Они применяются в ноутбуках еще с к конца XX века.

JEDEC – это сообщество инженеров, специализирующихся в области электронных устройств (Joint Electron Device Engineering Council), основанное в 1958 г. с целью разработки стандартов для полупроводниковых приборов и в настоящее время насчитывающее около 300 участников, среди которых ИТ-компании с мировым именем.

Это организация, управляющая, среди прочего стандартами памяти для ноутбуков. В списке ее участников числится и американская компания Dell, разработчик стандарта памяти САММ.

Эпоха SODIMM, похоже, подходит к своему завершению

По данным PC World, признание стандарта САММ 0.5 в качестве потенциальной замены SODIMM – это первый важный шаг на пути отказа от использования в мобильных ПК планок памяти SODIMM. До конца 2023 г. JEDEC намерена принять стандарт САММ 1.0, что позволит производителям ноутбуков начать выпуск моделей с новым видом памяти не позднее 2024 г.

Лучше и современнее, как ни крути

Память SODIMM – это та же DIMM с точки зрения основных спецификаций, но она заметно компактнее нее, что и позволяет использовать ее в ноутбуках, а также в неттопах и ряде других видов компьютеров. Однако лэптопы с каждым разом становятся все тоньше, а для установки SODIMM нужны еще и специальные слоты, занимающие внутри корпуса мобильного ПК довольно много места с точки зрения толщины.

Модуль САММ

В результате производитель встает перед выбором – или встроить в ноутбук два слота оперативной памяти, но пожертвовать его толщиной, или оставить один разъем SODIMM, тем самым уменьшив потенциал апгрейда ноутбука, но зато сделать его супертонким. Существует и третий вариант – припаять модули ОЗУ прямо к системной плате. Толщина будет минимальной, но улучшить свой ноутбук в плане увеличения объема RAM пользователь в этом случае не сможет.

Память САММ решает обе эти проблемы одновременно. Модули САММ заметно шире в сравнении с SODIMM, но при этом на 57% тоньше. А с учетом того, что внутри большинства современных ноутбуков довольно много свободного пространства, место как минимум под один модуль САММ во многих из них наверняка найдется.

САММ занимает много места, но экономит толщину

К плюсам САММ также можно отнести возможность монтажа модулей памяти суммарным объемом до 128 ГБ на одной плате за счет большей площади поверхности этой платы. SODIMM виду форм-фактора такого себе пока позволить не может. Также САММ, в теории, способна работать на более высоких скоростях, даже в сравнении с современными планками SODIMM DDR5.

США были первыми

САММ – это разработка американской компании Dell, ушедшей из России и входящей в состав JEDEC. Не исключено, что она приложила немало усилий к принятию сообществом стандарта САММ 0.5 как возможной замены SODIMM.

Память САММ дебютировала весной 2022 г. На момент публикации материала в мире существовало лишь два ноутбука с ее поддержкой – Precision 7770 и 7670 от самой Dell. Это, с одной стороны, экспериментальные модели, с другой – каждая из них поставляется в модификации с обычными модулями SODIMM для тех, кто не хочет становиться участником опытов.

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Вполне вероятно, что после утверждения стандарта САММ 1.0 многие крупные производители начнут выпускать ноутбуки с новой оперативной памятью. Но, как считают эксперты портала Liliputing, на полный отказ от SODIMM в новых моделях может потребоваться несколько лет.

Прогресс неизбежен

Вероятность того, что САММ рано или поздно вытеснит SODIMM из ноутбуков, очень высока ввиду чрезмерно большого числа преимуществ нового типа памяти. Возможность купить более тонкий и, к тому же, заметно более производительный ноутбук с потенциалом апгрейда, скорее всего, подтолкнут пользователей к покупке лэптопа с САММ.

В неттопах SODIMM пока останутся

К тому же у новой памяти есть еще одно важное свойство – это простота монтажа. Для установки модуля достаточно прикрутить его винтами к системной плате ноутбука, то есть больше не нужно возиться с разъемами и рисковать повредить слот при неправильном монтаже или демонтаже, как это нередко бывает с SODIMM.

Примерно в том же направлении развивались и системные накопители. Повредить разъем IDE-шлейфа, 40- и тем более 80-жильного, при подключении или отключении винчестера в древних компьютерах было не сложнее, чем заставить повиснуть Windows 95. Переход на SATA решил проблему хрупких шлейфов, попутно добавив жестким дискам скорости. Однако теперь в зоне риска оказался очень тонкий и ненадежный SATA-коннектор на самих винчестерах, который можно выломать за секунду.

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Появление стандарта М2 все исправило. Установка современных SSD при помощи одного винтика почти полностью исключает риск повреждения самого накопителя или разъема во время монтажа.

Память САММ на 128 ГБ выглядит так

Таким образом, новые SSD и проще в обращении, и быстрее жестких дисков. Как следствие – обычные винчестеры оказались почти никому не нужны. Ровно теми же преимуществами обладает САММ в сравнении с SODIMM, так что ситуация вполне может повториться.

Но в данном случае есть один немаловажный нюанс. Все патенты на память САММ принадлежат Dell, так что трудности с лицензированием могут замедлить (но не остановить) отказ от SODIMM в ноутбуках.