Создана быстрая, «холодная» и компактная замена ноутбучной оперативной памяти

Замена SODIMM

Компания Dell разработала новый форм-фактор модуля оперативной памяти. Он называется CAMM (Compression Attached Memory Module). Планки данного типа отличаются компактностью, что позволяет задействовать их в компьютерной технике с чрезвычайно тонким корпусом. Dell также представила сразу несколько портативных устройств, использующих CAMM-память – ноутбуки Precision 7770 и 7670.

Как правило, в современных ноутбуках оперативную память производитель либо распаивает на материнской плате, либо устанавливает в специальные слоты форм-фактора SODIMM. В первом случае владелец устройства не может самостоятельно заменить вышедшую из строя память или провести модернизацию ОЗУ. Во втором – модернизация лаптопа собственными силами становится возможной, но производителю приходится искать компромисс между количеством разъемов под память и толщиной компьютера в сборе.

Использование форм-фактора CAMM – промежуточный вариант между креплением микросхем памяти «намертво» и применением SODIMM. Модуль данного типа представляет собой прямоугольную пластину сравнительно большой площади с плоским прижимным коннектором. Соединение с материнской платой и плотность контакта обеспечиваются за счет винтов, то есть монтаж и демонтаж планки в бытовых условиях возможен и должен быть не сложнее установки SSD-накопителя в форм-факторе M.2.

Преимущества CAMM

Один CAMM-модуль выступает эквивалентом четырех отдельных модулей SODIMM. К примеру, четыре плашки SODIMM по 32 ГБ можно заменить одной 128-гигабайтной CAMM. При этом, согласно сопровождающим анонс Dell материалам, CAMM-модуль на 57% тоньше традиционного SIDIMM-модуля.

128-гигабайтный модуль CAMM Dell с двусторонним расположением микросхем памяти DDR5 фирмы Hynix

Инженер Dell Том Шнелль (Tom Schnell), непосредственно участвовавший в разработке нового форм-фактора, в разговоре с PCWorld заявил, что CAMM позволяет пробить так называемый хрустальный потолок производительности, установленный SODIMM, возраст которой насчитывает около 25 лет. По его словам, скорость работы ОЗУ в ПК зависит не только от производительности чипов памяти, которая постоянно растет, но и от физической длины проводников, соединяющих модуль памяти и центральный процессор. Чем длиннее проводник, тем большее расстояние требуется преодолеть электрическому сигналу в ходе обмена данными между памятью и CPU, и тем больше времени на это необходимо. Если верить Шнеллю, дизайн CAMM предусматривает сокращение длины соответствующего проводника вдвое по сравнению с дизайном SODIMM.

Схематичное изображение способа крепления CAMM-модуля к материнской плате

Среди прочих преимуществ использования CAMM-дизайна специалист выделяет потенциально более высокую надежность модулей – благодаря жесткой фиксации в разъеме и лучшее охлаждение смонтированных на них микросхем памяти – за счет использования коннектора в качестве радиатора.

Противоречивое решение

Новые портативные рабочие станции Dell Precision 7770 и 7670, представленные американской компанией во вторник, 26 апреля 2022 г., будут поставляться в двух вариантах комплектации: компактной (тонкие) и производительной (с мощным графическим ускорителем). Сначала на рынке появятся модели с CAMM-памятью, затем – с SODIMM. В обоих вариантах поставки «потолок» оперативной памяти стандарта DDR5 находится на уровне 128 ГБ. Однако по какой-то причине в CAMM-версии 128-гигабайтной модели «оперативка» работает на значительно более низких частотах в сравнении с SODIMM-версией: 3600 МГц против 4800 МГц. Кроме того, память в форм-факторе CAMM не поддерживает технологию автоматической коррекции ошибок (ECC).

Ноутбук Dell Precision 7760 станет одним из первых ПК с памятью форм-фактора CAMM

Сложно сказать, обусловлены ли такая совершенно не выдающаяся для DDR5 производительность и отсутствие ECC особенностями форм-фактора CAMM – в соответствующей записи блога Dell об этом не упоминается, но подчеркивается, что технология предлагает «большую компактность без ущерба для производительности».

4x SODIMM и эквивалент в виде 1x CAMM

Также беспокойство потенциальных покупателей ноутбуков с CAMM-памятью может вызывать полупрориетарный характер технологии. Пока никто кроме Dell модули этого форм-фактора не выпускает, то есть владелец такого компьютера оказывается в полной зависимости от Dell – в случае поломки или необходимости обновления «железа» обращаться придется именно к ней.

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Впрочем, по собственному заявлению, компания планирует стандартизировать технологию CAMM в JEDEC и позволить выпускать модули памяти на ее основе. Другой вопрос – на каких условиях. Dell владеет патентами на CAMM-дизайн, соответственно компания сможет потребовать от сторонних производителей выплаты лицензионных отчислений за его использования.

Переходник с SODIMM на CAMM

Как утверждает PCWorld, решить проблему совместимости SODIMM-модулей с разъемами материнских платам на основе CAMM можно будет при помощи переходника (интерпозера).

Один из крупнейших производителей ПК

Согласно данным исследовательской компании IDC, по итогам I квартала 2022 г. Dell Technologies третьим в мире производителем персональных компьютеров по объему поставок. Доля компании на рыке с I квартала 2021 г. увеличилась до 17,1% (с 15,3%).

Первые две позиции за собой застолбили китайская Lenovo (22,7%) и американская HP (19,7%). Примечательно, что из топ-3 вендоров Dell единственная улучшила свое положение на рынке в I квартале 2022 г.