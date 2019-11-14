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Kioxia Europe представила модуль встраиваемой флеш-памяти емкостью 512 ГБ для автопрома

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Kioxia Europe (ранее Toshiba Memory Europe), расположенная в Европе дочерняя компания корпорации Kioxia, объявила о начале поставки ознакомительных образцов первых в отрасли модулей встроенной памяти емкостью 512 ГБ для автомобильных систем. UFS-модули компании Kioxia Europe для автомобильной промышленности соответствуют спецификации универсальных флеш-накопителей JEDEC версии 2.1. Они имеют широкий диапазон рабочих температур (от –40 до +105°С), соответствуют требованиям AEC-Q100 Grade 2 и обеспечивают повышенную надежность, необходимую для применения в различных автомобильных системах. Устройство емкостью 512 ГБ дополняет существующую серию автомобильных UFS-модулей компании емкостью 16, 32, 64, 128 и 256 ГБ.

Такие решения, как автономные автомобили, функциональные информационно-развлекательные системы, цифровые приборные кластеры, средства обработки и передачи информации и ADAS-решения не только обеспечивают максимальный комфорт водителя, но и предъявляют повышенные требования к устройствам хранения данных в автомобилях.

Чтобы удовлетворить потребности пользователей, компания Kioxia разработала новые UFS-модули объемом 512 ГБ для автомобильной промышленности, объединив в одном корпусе 3D-флеш-память BiCS Flash собственной разработки и контроллер. Автомобильные UFS-модули емкостью 512 ГБ имеют ряд предназначенных для работы в составе автомобильных систем функций, в том числе Refresh, Thermal Control и Extended Diagnosis. Refresh может использоваться для обновления данных, находящихся в UFS-модуле, и помогает увеличить продолжительность их хранения. Thermal Control защищает устройство от перегрева в условиях высоких температур, которые могут возникать в автомобильных системах. И наконец, функция Extended Diagnosis помогает центральному процессору легко определять состояние устройства.

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