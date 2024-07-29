Treolan начинает поставки продукции GS Nanotech

Компания Treolan объявила о начале поставок отечественных твердотельных накопителей для персональных компьютеров и ноутбуков российского производителя GS Nanotech. Продукция включена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Министерства промышленности и торговли РФ.

GS Nanotech — один из наиболее динамично развивающихся частных научно-производственных центров в области микроэлектроники в России. С 2012 г. компания специализируется на корпусировании микросхем, сложных микромодулей и систем-в-корпусе для различных применений. Входит в состав холдинга GS Group.

В 2018 г. предприятие запустило производство твердотельных накопителей (solid-state drive, SSD) собственной разработки с максимальной степенью локализации. Мощности завода позволяют выпускать более 1 млн устройств в год.

На складе Treolan будут доступны самые востребованные позиции. Также возможно оформление заказов под производство.

Алексей Бородастов, руководитель службы продаж GS Group, сказал: «Компания GS Nanotech — известный на рынке российский производитель модулей для вычислительной техники. Мы делаем ставку на наши продуктовые линейки SSD из реестра Минпромторга, потому что видим их востребованность на рынке. На подходе новые продукты, соответствующие требованиям 2024-2025 г. Мы приветствуем развитие новых каналов продаж и надеемся, что сотрудничество с Treolan будет долгим и взаимовыгодным».

Марк Кельин, менеджер по продукции Treolan, сказал: «GS Nanotech обладает обширным опытом в разработке и массовом производстве широкого спектра устройств с высокой степенью локализации, включая контрактное производство. Наработанные годами компетенции и экспертиза внедрения передовых технологий являются решающим фактором для успешного продвижения продукции на растущем рынке. Мы рады начать сотрудничество с GS Group в интересах наших партнеров и их заказчиков».