OCS начинает продвижение LED-стен Unilumin

OCS Distribution предложила ИТ-каналу продукцию Unilumin Group — поставщика светодиодных экранов. Компания обладает широким портфелем LED-продуктов, который включает светодиодные дисплеи и решения для диспетчерских, телевещания, рекламы, розничной торговли, развлечений, спорта, ландшафтного освещения.

Основанная в 2004 г., Unilumin Group является первой в индустрии компанией, которая провела IPO именно как производитель LED-экранов. Решения компании используют для реализации проектов в более чем 100 странах. Unilumin имеет статус официального поставщика Международной федерации баскетбола (FIBA), дисплеи вендора были использованы при создании Ледяной пещеры в парке Зарядье, размещены на стадионах «Лужники», «Локомотив», «Казань арена» и многих других объектах.

Полностью автоматизированное производство и использование новейших технологий позволяет компании производить качественные продукты, которые сочетают в себе современный дизайн, эффективное энергопотребление, долговечность и высокое качество изображения. Так, Unilumin предлагает высокоинтегрированные Metasight-решения, которые объединяют новейшее программное обеспечение, интеллектуальное управление, поддержку IoT, передачу 5G, видео сверхвысокой четкости, создание XR-пространств и технологии 3D без очков.

Партнерам OCS будут доступны LED-стены под заказ и стены All-in-One, которые оснащены всем необходимым для быстрой установки и ввода в эксплуатацию.

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Наличие в портфеле продукции Unilumin даст дистрибьютору возможность расширить предложение для партнеров и представить на рынке конкурентоспособные решения от одного из крупнейших игроков сферы.

Поддержкой Unilumin в OCS будет заниматься департамент инфраструктуры и инженерных систем. Продуктовые специалисты дистрибьютора готовы оказать дилерам помощь в работе с новой продуктовой линейкой — от технических консультаций до маркетингового сопровождения.