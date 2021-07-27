Samsung представила игровой монитор Odyssey Neo G9 на базе технологии Mini LED

Samsung Electronics представила Odyssey Neo G9, который пополнил линейку Odyssey. Игровой монитор нового поколения с изогнутым экраном создан на базе технологий Quantum Matrix и Quantum HDR 2000, а также оснащен дисплеем Quantum Mini LED. Благодаря этим технологиям в сочетании со сверхбыстрым откликом и высокой частотой обновления обеспечивается высокий уровень детализации независимо от характера запускаемых игр, а также непревзойденная динамическая картинка и высокая производительность.

В мониторе Odyssey Neo G9 применяется та же технология Mini LED, что и в новейших моделях телевизоров Samsung Neo QLED. Эта дисплейная технология нового поколения использует новый источник света – светодиоды Quantum Mini LED. При высоте всего 1/40 от высоты традиционных LED модулей светодиоды Quantum Mini LED выполнены из тонких микрослоев, что позволяет уместить в матрице намного больше светодиодов.

Кроме того, в новинке используется технология Quantum Matrix, которая обеспечивает улучшенную 12-битную градацию для более точного управления источником света, при этом за счет 2048 зон локального затемнения модули Quantum Mini LED позволяют сделать темные области еще более затемненными, а светлые участки – еще более яркими. Таким образом, зрители видят изображение на экране в точности в том виде, как это было задумано авторами. Благодаря поддержке технологии Quantum HDR 2000 монитор обеспечивает пиковую яркость 2000 нит, что подтверждается сертификацией VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker), а также статический коэффициент контрастности 1000000:1. Кроме того, передовые технологии качества изображения Samsung позволяют получить идеальные уровни черного и белого для большей контрастности и детализации.

Модель Odyssey Neo G9 оснащена сверхшироким 49-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 32:9 и разрешением Dual Quad High-Definition (DQHD; 5 120×1 440 пикселей) с высокой частотой обновления кадров 240 Гц и малым временем отклика на уровне 1 мс. У монитора футуристичный дизайн и изогнутый экран 1000R. Odyssey Neo G9 получил сертификат TÜV Rheinland Eye Comfort Certification за минимальное излучение вредного синего света.

Монитор Samsung Odyssey Neo G9

Модель Odyssey Neo G9 Odyssey Neo G9 обеспечивает адаптивную синхронизацию при подключении через DP1.4 и в режиме HDMI2.1 VRR (с переменной частотой обновления) при подключении через HDMI 2.1 с поддержкой Nvidia G-SYNC и AMD FreeSync Premium Pro, что позволяет добиться динамичной и плавной смены кадров.

Монитор легко вписывается в любую игровую среду благодаря глянцевому белому корпусу и футуристичной системе задней подсветки Infinity Core, которая поддерживает 52 цвета и пять вариантов световых эффектов. Монитор также получил функцию CoreSync, благодаря которой пользователи могут персонализировать свои настройки и устанавливать многоцветный режим для полного погружения в игровое пространство.