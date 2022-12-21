Merlion и Unilumin Group подписали дистрибьюторское соглашение

Merlion и Unilumin Group, поставщик LED-экранов и осветительных решений мирового уровня, сообщили о подписании дистрибьюторского соглашения. В качестве официального дистрибьютора Unilumin в России Merlion начинает поставлять основные продуктовые группы бренда – LED-экраны.

Партнерам дистрибьютора в ближайшее время будут доступны профессиональные и коммерческие LED-экраны (с шагом пиксела 0,5 мм – 4 мм); умные решения «все в одном» с диагональю от 65 до 176 дюймов для переговорных комнат и конференц-залов; прокатные экраны для выставок, форумов и концертов; уличные экраны и медиафасады; экраны и решения для спортивных объектов; профессиональное светодиодное освещение.

Виктор Леонычев, директор по продажам Unilumin в России, сказал: «Unilumin – высокотехнологичный бренд, давно и успешно развивающий технологии в областях LED-экранов и освещения по всему миру. Помочь российским партнерам узнать лучше продукцию Unilumin, донести преимущества до заказчиков, обеспечить поддержку и доверие к Unilumin на всех этапах проекта – наша главная задача, которую мы будем стараться успешно решать вместе с компанией Merlion – ведущей ИТ-компанией, давно и успешно работающей на российском рынке».

Татьяна Скокова, директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion, сказала: «Категория решений визуализации для коммерческого использования у нас активно развивается и сотрудничество с таким сильным и опытным (с 2004 г.) производителем как Unilumin Group Co., Ltd. несёт в себе особую ценность. Мы уверены, что компетенции нашей команды в совокупности с экспертизой вендора составят достойный дуэт и дадут хороший импульс для развития бизнеса наших партнеров».

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В Москве есть шоурум с образцами продукции Unilumin и сервисный центр. Вся продукция бренда сертифицирована, на нее распространяется гарантия производителя: на стандартные модели от 2 лет, на премиальные решения (Umini, Upanel S, Upanel) – 3 года с возможностью расширения до 5 лет.