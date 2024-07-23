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Ритейл Розница
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Число установленных LED-экранов в магазинах Fix Price по итогам 2024 года превысит 550

Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price с начала 2024 г. оснастила свои магазины более чем 350 LED-экранами. На этих экранах транслируются рекламные и информационные сообщения об ассортименте, ценах и возможностях трудоустройства в сети. До конца 2024 г. сеть планирует установить еще 200 LED-экранов, инвестировав в них в общей сложности за год более 168 млн рублей.

Лидерами по количеству установленных экранов являются Московская область с 44 магазинами, Москва с 33 магазинами, Краснодарский край с 25 магазинами, а также Свердловская и Челябинская область с 15 магазинами.

«Установка LED-экранов помогает нам улучшать покупательский опыт и коммуникацию с потребителями в магазинах. По результатам тестовых замеров эффективности, которые мы проводили в Москве с 21 по 26 недели 2024 г., динамика продаж 46 позиций товаров в магазинах с LED-рекламой были в среднем на 4 процентных пункта выше, чем в магазинах без экранов», – сказала Екатерина Гончарова, директор по коммуникациям Fix Price.

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