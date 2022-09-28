Гигантские смарт-ТВ стремительно дешевеют. Вышла бюджетная новинка на 98 дюймов

В Китае под известным в России брендом TCL вышел огромный 98-дюймовый телевизор с поддержкой 4К. Он стоит менее 180 тыс. руб., хотя его ближайший конкурент от Redmi на старте продаж оценивался в 220 тыс. руб. В России некоторые 98-дюймовые ТВ стоят и вовсе под 2 млн руб.

Много дюймов по невысокой цене

Китайская компания TCL провела показ смарт-ТВ Q10G Mini LED TV, выделяющегося своими габаритами. Как пишет портал GismoChina, данная модель характеризуется экраном с диагональю 98 дюймов или 249 см.

В Китае новый TCL Q10G Mini LED TV в настоящее время доступен для предварительного заказа, но сроков релиза как в КНР, так и в других странах, телевизор пока не получил. Зато известна его цена – она составляет в пределах $3065 или около 178 тыс. руб. по курсу ЦБ на 28 сентября 2022 г.

TCL – не единственная среди китайских вендоров, кто выпускает телевизоры с такой диагональю. Весной 2020 г. свой 98-дюймовый смарт-ТВ выпустила Redmi – «дочка» компании Xiaomi. На момент старта продаж он стоил приблизительно 223 тыс. руб. Спустя два года у нее появилась 100-дюймовая модель за 240 тыс. руб.

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Разумеется, итоговая цена в переводе на рубли напрямую зависит от актуального курса валют. Однако, для сравнения, 4К-телевизор Samsung QE98QN90AA с такой же диагональю в российской рознице на момент публикации материала стоил 1,9 млн руб.

Параметры экрана и звука

Как и телевизор Samsung, сравнимый по цене с автомобилем, новый TCL Q10G Mini LED TV тоже поддерживает разрешение 4К или Ultra HD или 3840х2160 пикселей. В дополнение к этому он характеризуется частотой обновления 120 Гц и яркостью 1600 нит в пике.

Производитель заявляет о 95-процентном цветовом охвате цветового пространства DCI-P3. Это больше характерно для профессиональных мониторов, а не для домашних телевизоров, пусть и настолько больших.

Также в телевизоре имеются 59 драйверов экрана, которые независимо управляют параметрами отображения на 672 участках экрана. Уровень контрастности достигает 16 000 000:1.

С параметрами звука своего нового телевизора TCL еще не определилась. С одной стороны, упоминается система формата 2.1, подразумевающая два динамика и сабвуфер, с другой, говорится о системе из семи динамиков. Суммарная мощность звука составляет 50 Вт, плюс есть поддержка технологии улучшения звучания Dolby Atmos.

Электронная начинка

По данным GizmoChina, TCL Q10G Mini LED TV собирается на процессоре под названием M1. Это «темная лошадка», поскольку абсолютно все его характеристики, за исключением количества ядер, остаются неизвестными.

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Можно было бы предположить, что в телевизор китайского вендора каким-то чудом затесался процессор Apple M1 двухлетней давности, но это не так. «Местный» М1 содержит неких четыре ядра, тогда как в чипе Apple их минимум восемь (зависит от модификации).

Что важно, в телевизоре имеется оперативная память объемом 4 ГБ. Такие модули редко встречаются и в гораздо более дорогих моделях – как правило, объем ОЗУ не превышает 3 ГБ, Но это, тем не менее, не рекорд – в упомянутом Redmi TV на 98 дюймов тоже 4 ГБ RAM.

Зато по объему встроенной памяти TCL Q10G Mini LED TV существенно обогнал телевизор Redmi. Если в последнем используется микросхема на 64 ГБ, то в TCL Q10G Mini LED TV – 128 ГБ.

Интерфейсов немного

При создании Q10G Mini LED TV компания TCL явно уделила больше внимания подключению к своему смарт-ТВ игровых приставок нового поколения, ноутбуков и других источников изображения. По этой причине в данной модели три порта HDMI, и каждый прокачан до версии 2.1. При этом USB-портов для внешней периферии и для накопителей всего лишь два.

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Подключение к локальной сети или интернету в Q10G Mini LED TV реализовано двумя способами. Первый – это Ethernet для тех, кто не хочет вероятных помех при передаче сигнала по воздуху. Второй – модуль Wi-Fi 6 для тех, кто не хочет тянуть по дому или квартире еще один кабель.