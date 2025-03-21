Огромный экран и Mini-LED-подсветка: Predator Z57 продолжает удивлять

Огромный геймерский монитор Predator Z57 с изогнутым экраном 57 дюймов доступен в России. Неординарные характеристики делают его привлекательным для тех, кто привык к лучшему и хочет пользоваться самыми передовыми решениями. Помимо экрана впечатляющих размеров с разрешением 7680х2160 точек, монитор получил высокотехнологичную подсветку Mini-LED, позволяющему добиться максимально глубокого черного цвета даже без использования OLED-технологии. Кроме того, Predator Z57 оснащен USB-хабом, позволяющим заряжать не только мобильные устройства, но и ноутбуки за счет поддержки передачи до 90 Вт мощности. Об этом CNews сообщили представители Predator.

Основные характеристики Predator Z57bmiiphuzx: диагональ 57”; тип матрицы VA; разрешение 7680х2160; мini-LED-подсветка c 2304 зонами затемнения; радиус изгиба 1000R; частота обновления 120 Гц; минимальная задержка 1 мс; поддержка AMD FreeSync Premium; яркость до 1000 кд/м²; поддержка HDR 1000; заводская калибровка Delta E<1.

Уникальный опыт и глубокое погружение

Огромный экран шириной около 1,5 м позволит геймерам ощутить себя в центре событий. Его преимущества трудно переоценить в играх с открытым миром, а также в шутерах, где нужно постоянно контролировать местность. При правильном расположении перед монитором геймер будет использовать и периферическое зрение — как в реальной жизни. Радиус изгиба 1000R близок к естественному изгибу поля зрения человека, а высокое разрешение (7680х2160) обеспечит безупречный уровень детализации картинки.

Огромный экран и Mini- LED-подсветка : Predator Z57 продолжает удивлять

Преимущества Predator Z57 не ограничиваются яркими впечатлениями в играх. Монитор можно использовать для вывода больших массивов данных, для которых обычно используют два или даже три отдельных устройства. Меньше проводов, больше свободного пространства на столе.

Простая и удобная регулировка

Чтобы получать настоящее удовольствия от изображения на мониторе, важно его правильно отрегулировать. Predator Z57 поддерживает сразу несколько направлений регулировки. Его можно вращать вправо и влево на 30 градусов, наклонять относительно горизонтальной оси на -5 — +15 градусов. Также предусмотрено перемещение на стойке по высоте в пределах 110 мм. Таким образом, легко подобрать оптимальное положение практически при любом варианте размещения монитора, а также под любое положение пользователя относительно стола.

Подсветка MiniLED и передовые характеристики

Predator Z57 предлагает не только большой экран, но и уникальные характеристики, которые также выделяют его среди более простых решений. Матрица монитора получила подсветку MiniLED — уменьшенный размер светодиодов позволил реализовать 2304 зоны локального затемнения. Это значит, что светлые участки на экране не будут давать засветки на соседние, за счет черный цвет будет выглядеть, действительно, черным. Такая технология обеспечивает высокое качество изображения, сравнимое с OLED-матрицами.

По яркости монитор также превосходит многие (даже геймерские) аналоги. Ее типичное значение — 600 нит, а в HDR-режиме может достигаться уровень 1000 нит. Таким образом блики от световых приборов или окна не помешают качественному отображению картинки.

Современный гейминг трудно представить без повышенной частоты обновления изображения. У Predator Z57 это 120 Гц, а минимальная задержка составляет всего 1 мс. Также стоит отметить поддержку технологии AMD FreeSync Premium, которая позволяет избежать появления разрывов и артефактов за счет синхронизации работы видеокарты и монитора.

Большая площадь экрана делает Predator Z57 привлекательным, в том числе для дизайнеров, фотографов, монтажеров видео. Для людей таких профессий принципиально важно качество цветопередачи. И здесь с ними никаких проблем: покрытие 98% DCI-P3 обеспечивает максимально точные цвета.

Ассортимент интерфейсов на выбор

За счет наличия сразу нескольких портов к Predator Z57 можно подключать разные устройства одновременно. Коммутатор KVM, интегрированный в монитор, обеспечивает вывод изображения именно с того устройства, с которого поступает сигнал.

HDMI-входы версии 2Х2.1 позволяют использовать монитор для вывода изображения не только с компьютеров и ноутбуков, но и с последних версий игровых приставок — PlayStation 5 и Xbox Series X. Также можно подключать источники сигнала через DP 1.4.

Владельцам ноутбуков будет полезен USB-C-порт с поддержкой PD 90W. Возможность передачи столь большой мощности по обычному универсальному кабелю с поддержкой PD дает возможность обеспечивать питание ноутбука напрямую от монитора, без использования розеток. Таким образом, достаточно всего одного кабеля для связи двух устройств и зарядки батареи ноутбука.

Монитор Acer Predator Z57 уже доступен в рознице и интернет-магазинах стоимостью от 279,9 тыс. руб.