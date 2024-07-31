Ujin выпустил устройство для создания умной светодиодной подсветки в доме

Диммер светодиодных лент Ujin Lume-led от ИT-компании «Юникорн» – на текущий момент, единственный, и не имеющий аналогов на рынке, пятиканальный умный диммер для лент WWRGB. Уникальность устройства в том, что к нему подключаются любые светодиодные ленты, в том числе одновременно несколько (до пяти штук) независимых друг от друга. Об этом CNews сообщили представители Ujin.

Ujin Lume-led поможет усовершенствовать систему освещения. Используя диодные ленты как основной или дополнительный источник света, можно регулировать температуру белого свечения любой поверхности (холодное / теплое), управлять цветом и выставлять оптимальный уровень светового потока. Благодаря принадлежности устройства к общей экосистеме Ujin пользователям доступна неограниченная настройка индивидуальных сценариев работы.

Диммер Ujin Lume-led расширяет портфель собственных решений для «умного дома» ИT-компании «Юникорн», в котором уже насчитывается свыше трех десятков устройств. Управление всеми приборами осуществляется через мобильное приложение Ujin. Связь с диммером поддерживается через Wi-Fi.

Основные характеристики Ujin Lume-led: питание 12-24В с защитой от ошибочного подключения полюсов, внешняя мощная антенна Wi-Fi, пять независимых каналов управления. Варианты управления в мобильном приложении: одна карточка для WWRGB ленты или RGBW ленты (отключен один канал W); отдельные карточки (от одной до пяти) на каждую отдельную одноцветную/одноканальную led-ленту; максимальная мощность на один канал при 12В питании – 120Вт; общая максимальная мощность на устройство (все пять каналов) при 12 В - не более 300 Вт; максимальная мощность на один канал при 24В питании – 240Вт; общая максимальная мощность на устройство (все пять каналов) при 24 В - не более 600 Вт; измерение тока и предоставление этой информации в карточке мобильного приложения; опционально предусмотрен интерфейс DMX, что позволяет использовать диммер в промышленном и коммерческом (адресно-программируемом) освещении; настраиваемая частота ШИМ регулятора 100-30000Гц (корректировка позволяет избавится от звона некоторых блоков питания); в диммер встроена защита от перегрева; материал корпуса – алюминий (для повышенного теплорассеивания).

«Многие дизайнеры, прорабатывая светотехнические решения для своих проектов, используют led-ленты, уходя от точечных источников света. Данный прибор помогает управлять такими лентами поканально, позволяя получать разные световые эффекты. Диммер прекрасно дополняет экосистему умных устройств Ujin, управлять которыми можно централизованно, без использования дополнительных пультов или приложений – в режиме одного окна», – сказал руководитель продукта «Умный дом» Ujin Андрей Иголкин.

Новое устройство «умного дома» Ujin уже доступно для покупки на Ozon и в ближайшее время появится на сайтах других популярных маркетплейсов.