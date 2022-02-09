Светодиодное All-in-One решение Hikvision для яркой визуализации данных

Компания Hikvision представляет готовое All-in-One решение на базе LED-дисплеев для визуализации контента. Решение подходит для быстрой и простой установки LED-экрана в конференц-залах, учебных классах, переговорных комнатах, шоурумах, фойе административных зданий и бизнес-центров, клиентских зон и т.д. В состав комплекса входят светодиодный дисплей, контроллер и крепление (настенный кронштейн или напольная стойка).

В отличие от модульных LED-дисплеев, профессиональные LCD-экраны (с диагональю более 70 дюймов) представляют собой цельную конструкцию, которую сложно транспортировать и устанавливать. Когда требуется экран большого размера, также может возникнуть проблема неподходящих по габаритам дверных проемов, лифтовых кабин, лестничных пролетов. При транспортировке такого экрана есть высокая вероятность повредить устройство, нарушить его внешний вид и потребительские свойства.

All-in-One решение Hikvision на базе LED-дисплеев для визуализации контента

Решением этой проблемы выступают LED-дисплеи Hikvision – собрать экран нужного размера можно из отдельных кабинетов, которые удобно перевозить, в том числе на выездные мероприятия. Модули плотно прилегают друг к другу, что обеспечивает бесшовную конструкцию без помех на Full HD изображении. Установка и техническое обслуживание LED-модулей, а также доступ к внутренним компонентам осуществляется с фронтальной стороны экрана, без необходимости полного демонтажа конструкции.

Линейка All-in-One решений Hikvision представлена тремя моделями:

DS-D4412FI-108 (диагональ 108 дюймов, шаг пикселя 1,2 мм, настенная/напольная установка)

DS-D4415FI-130 (диагональ 130 дюймов, шаг пикселя 1,5 мм, настенная/напольная установка)

DS-D4418FI-173 (диагональ 173 дюйма, шаг пикселя 1,8 мм, настенная установка)

Для обеспечения качественного и комфортного для восприятия изображения LED-экраны Hikvision могут автоматически выставлять цветовую температуру (изображение стандартное/теплое/холодное) в зависимости от освещенности помещения. Для повышения качества изображения применяются запатентованные технологии обработки кадра Pix Master, Pix Code и Color Master, которые производят программную обработку кадра, улучшают детализацию и цветопередачу (по сравнению с обычным непрофессиональным экраном). Самоадаптивная система настройки LED-экрана также в автоматическом режиме определяет разрешение входного сигнала и выводит изображение под размер дисплея – без черных полей по краям и без обрезки кадра.

Уровень серого цвета светодиодных дисплеев Hikvision 108 дюймов, 130 дюймов и 173 дюйма составляет 13 бит, что обеспечивает палитру из 549 млрд цветов, тогда как в большинстве других светодиодных экранов для внутреннего применения используется 8-битная система обработки изображения, которая дает 16,7 млн цветов.

«Железо как сервис» на площадке заказчика: нюансы выбора техника

В каждой модели в линейке All-in-One решения предусмотрено встроенное хранилище данных (8 ГБ), также есть слот для TF-карт до 128 ГБ. Подключать дополнительные устройства возможно с помощью видео- и аудиоинтерфейсов. Экраны поддерживают работу со всеми популярными форматами документов, при необходимости пользователь может настроить расписание демонстрации материалов, порядок автоматического воспроизведения мультимедийных данных. Также есть поддержка возможность подключения к мобильным устройствам и персональным ПК для дистанционного управления контентом, настройки пользовательских параметров, проведения трансляций.

Технология HCOB

При производстве LED-панелей Hikvision для линейки All-in-One применяется уникальная технология HCOB, позволяющая создавать более энергоэффективные и надежные решения. В отличие от экранов на базе стандартной SMD-технологией, дисплеи с HCOB-технологией имеют специальное защитное покрытие из полимерного синтетического коллоида. Поверхностный слой защищает LED-панель от попадания внутрь конструкции влаги и пыли, а также обладает антистатическими и антиокислительными свойствами для увеличения срока службы светодиодов.

LED-экраны с HCOB-технологией отличаются более высоким коэффициентом контрастности – этот параметр в матовых дисплеях в среднем выше на 40% (в сравнении со стандартными зеркальными).

Какие сервисы помогают автоматизировать процедуры финансового законодательства Бизнес

О компании Hikvision

Комплексные продуктовые решения Hikvision включают в себя: системы охранного телевидения, видеостены, СКУД, домофонию, охранную сигнализацию, программное обеспечение, интеллектуальная аналитика. Hikvision продвигает ключевые технологии кодирования аудио и видео, обработки видеоизображения и хранения данных, а также такие перспективные технологии, как облачные вычисления, Big Data и Deep Learning.