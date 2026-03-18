Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Софтлист Softlist

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 240 894 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 240 894 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 240 894 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


18.03.2026 Softlist и «Инферит» объединят усилия для развития технологической независимости российских компаний 2
16.07.2009 «Лаборатория Касперского» защитила компьютеры администрации Днепропетровской области 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Софтлист и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн Технологии - СФ ТЕХ - СФ Технологии 147 5
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 5
Softline - Софтлайн 3743 5
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - iTMan - iTMan24 - ИТМен 64 5
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС 130 4
Maxsoft - МаксСофт - Макссофт-24 10 4
LWCOM - ЛВКОМ Проект 34 4
Versa Networks 25 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит Облако 76 4
Netlab - Нетлаб 14 3
Информпроект МГК 10 3
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Безопасность 27 3
9594 3
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 3
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс 57 3
CloudLinux 25 3
PlatformCraft - ПлатформКрафт 16 3
Orion soft - Орион софт - 315 3
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Безопасность - K2-9b Group - К2-9б Групп 12 2
Инфосерв 4 2
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 2
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 2
MIND Software - Майнд Софт 72 2
АРКИС - АРКИС Инжиниринг 3 1
Снежный барс 1 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Безопасность - Барьер АКБ 34 1
Broadcom - VMware 2610 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 1
Lenovo Group 2447 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
Intel Corporation 12811 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 1
Oracle Corporation 7074 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
БАРС Груп 579 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
Фаберлик - Faberlic 115 3
Remind - Ремайнд Страховой Брокер - Марш страховые брокеры - Marsh Insurance Brokers 17 3
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 156 2
Минобороны РФ - Оборонлогистика 4 1
Деловые Линии ГК 93 1
КонсультантПлюс 161 1
Наукоград - технопарк 156 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 5
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 4
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 833 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 67 4
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 785 4
Моноблок - Monoblock PC 1115 4
FinTech - FinOps - Financial Operations - Управление финансами в облаке - дисциплина, которая сочетает принципы управления финансами с облачным проектированием и операциями 100 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 3
ЗАРМ - Защищённое автоматизированное рабочее место 18 2
DDR - Double data rate 3083 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 2
OpenStack 560 2
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 2
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 575 2
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 210 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 2
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 722 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 2
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 273 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit TechBox - Inferit 240 5
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит Биллинг - Billogic Platform 20 4
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 4
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 139 4
ALMI partner - AlterOffice - АльтерОфис - AText, АТекст - ACell, АТаблица - AConcept, АКонцепт - AMail, АМэйл - AGraph, АГраф 100 3
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 3
НКТ - Р7-Офис 543 3
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 125 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 262 3
UDV group - UDV ITM 19 2
Softline - Сомерс - Сомерс.платформа 17 2
Коде Индастри - Master PDF Editor 7 2
Риман - RiDocLNX 3 2
Linux OS 11533 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 2
Nvidia Tesla GPU 198 2
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 2
Цифровые технологии (Trusted) - КриптоАРМ - КриптоАРМ ГОСТ - КриптоАРМ Mobile 58 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 2
Аскон Pilot-BIM - Аскон Building Information Model или Modeling 33 2
Баррикады ИЦ - Горизонт-ВС ПАК 30 2
Numa Technology - Numa vServer 15 2
AKVIS - AliveColors 9 1
Nvidia H - серия графических процессоров (GPU) 88 1
Aladdin LiveTSM 3 1
Microsoft Windows 16882 1
Intel Core i - Cерия процессоров 534 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 1
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 123 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Corporate Endpoint Security Suite - Kaspersky Hybrid Cloud Security 146 1
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 228 1
Kaspersky Open Space Security 37 1
UDV group - CyberLympha - CL DATAPK - UDV DATAPK 37 1
Этерсофт - WINE@Etersoft 28 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 158 1
Назаренко Ирина 50 3
Улогов Артем 3 2
Витков Павел 14 2
Ильичев Андрей 38 1
Трусов Данила 26 1
Анохин Николай 2 1
Белый Максим 13 1
Коргуев Юрий 1 1
Кулик Анна 3 1
Выскуб Алексей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 140 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 729 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 412 1
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 608 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 1
Страхование - Страховой брокер - Insurance Broker 27 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Аренда 2687 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 4
Ирбитский политехникум ГАПОУ СО 5 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
itSMF - IT Service Management Forum 40 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще