«Инферит» развивает экосистему: техника вендора совместима с новой версией ОС «МСВСфера» 9

В экосистему ИТ-вендора «Инферит» входит завод по производству компьютерного и серверного оборудования, а также направление, которое разрабатывает операционную систему на базе GNU/Linux – «Инферит ОС». «Инферит Техника» подтверждает совместимость моноблоков с собственной операционной системой «МСВСфера» 9, что позволяет предлагать государственным и коммерческим организациям полностью российские программно-аппаратные комплексы. Об этом CNews сообщили представители «Инферит».

Продуктовый ряд «Инферит Техника» включает в себя линейки моноблоков Versa и Apex. Моноблоки оснащаются процессорами Intel Core i3 и i5, имеют дисплеи диагональю 23,8 или 27 дюймов и сочетают в себе мощность полноценных системных блоков и компактность.

Вендор «Инферит» предлагает клиентам технику с предустановленной операционной системой отечественной разработки. В 2024 г. была представлена новая современная версия ОС «МСВСфера» 9. В ходе проведенных испытаний была подтверждена совместимость и корректность работы моноблоков линейки вендора «Инферит» под управлением данной операционной системы. В результате были оформлены сертификаты совместимости на следующие модели моноблоков: Versa 27" и Versa 27" White в конфигурации H610mITX на базе процессора Intel Core i5 12400; Versa 23,8" в конфигурациях H510M-K на базе процессора Intel Core i3 10100 и H610M-T на базе Intel Core i5 12400; Apex 27" и Apex 23,8" в конфигурации H510mITX, оснащенные Intel Core i3 10100.

Моноблоки «Инферит Техника» включены в реестр российского оборудования Минпромторга, а операционная система ОС «МСВСфера» – в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры. Комплексные решения на базе техники и операционной системы вендора помогают решать задачи импортозамещения коммерческим и государственным организациям.

«Мы рады объявить о совместимости ОС «МСВСфера» 9 и моноблоков “Инферит Техника”. Тандем техники и операционной системы собственного производства открывает новые возможности для пользователей, обеспечивая устойчивую работу наших продуктов», – отметил Дмитрий Баранов, директор по развитию продукта ОС «МСВСфера».

***

«Инферит Техника» — подразделение вендора «Инферит» по производству компьютерного и серверного оборудования. Мощность завода в Особой экономической зоне «Исток» в наукограде Фрязино составляет 300 тыс. единиц компьютерной и серверной техники в год, а также до 60 тыс. компонентов — материнских плат, плат оперативной памяти. В линейке производителя представлены компьютеры, серверы, моноблоки, ноутбуки и периферийное оборудование. Моноблоки и системные блоки включены в Реестр отечественного оборудования Минпромторга России. «Инферит Техника» создает конфигурации техники по индивидуальным запросам клиентов, разрабатывает, производит и предоставляет комплексные ИТ-решения. В процессе производства инженеры устанавливают необходимое программное обеспечение и дополнительные аппаратные компоненты, чтобы предоставить клиентам готовое к использованию решение «под ключ» и минимизировать риски поддержки нестандартных конфигураций. «Инферит Техника» организует доставку и разгрузку на территории заказчика. Приобрести компьютерное и серверное оборудование «Инферит Техника» можно в рассрочку и лизинг.

«Инферит ОС» — подразделение вендора «Инферит», специализирующееся на разработке и развитии российских операционных систем на базе ядра Linux. Портфель включает ОС «МСВСфера Сервер» и ОС «МСВСфера АРМ». Операционная система «МСВСфера Сервер» 9 является полноценной альтернативой зарубежным операционным системам уровня Enterprise Linux и обеспечивает простую миграцию с RedHat Enterprise Linux, CentOS, AlmaLinux, Rocky Linux и Oracle Enterprise Linux. Продукт поддерживается производителем в рамках жизненного цикла, включая выпуск обновлений и исправлений безопасности.