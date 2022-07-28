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Опрос «М.Видео-Эльдорадо»: 86% россиян готовы покупать новые бренды бытовой техники и электроники

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, выяснила в ходе опроса, что почти 86% россиян готовы покупать новые или малоизвестные бренды электроники. Большинство покупателей, это порядка 83%, убеждены, что производители из Китая, Турции, России и стран СНГ смогут конкурировать с продукцией ряда известных брендов. По итогам первых шести месяцев 2022 г. ряд производителей из этих регионов уже смогли увеличить свои штучные продажи до двух-трех раз, а некоторые компании вошли в число лидеров в востребованных категориях, каких как холодильники, смартфоны, стиральные машины, ноутбуки. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

По результатам проведенного опроса* 83% опрошенных россиян считают, что китайские, турецкие производители, а также бренды из России и стран СНГ могут заменить уже привычные бренды – полностью (15%), по большинству товаров (37%) или частично (31%). Практически половина (48%) опрошенных россиян готова пробовать новые бренды при условии более выгодной цены, а 12% – если нет уже известного аналога. Более четверти опрошенных открыты новому без каких-либо предварительных условий.

При этом большая часть россиян (57%) скорее или полностью доверяют экспертизе крупных ритейлеров, которые продают и демонстрируют продукцию новых брендов. Покупать технику новых марок или знакомиться с ней россияне планируют в первую очередь в розничных магазинах, где устройства можно не только оценить вживую, но и получить консультацию (65%). Около 40% опрошенных при выборе планируют воспользуются онлайн-витриной.

В целом при выборе техники российские потребители наибольшее внимание уделяют цене (80% опрошенных) и техническим характеристикам (65%). Бренд играет второстепенное значение (33%), на отзывы и обзоры в первую очередь обращает только 29% опрошенных. На качество сборки обращает внимание 22% опрошенных россиян, внешний вид – 13%.

По оценке «М.Видео-Эльдорадо», на российском рынке бытовой техники и электроники в первом полугодии 2022 г. ряд относительно новых и только набирающих всеобщую популярность брендов смогли нарастить свои продажи и укрепить рыночные позиции. В смартфонах, где лидером стал Xiaomi, третью строчку занял бренд Realme, увеличился спрос и на бренды POCO и Tecno, которые заняли шестую и седьмую позицию. В ноутбуках на китайские бренды пришлось порядка 30% продаж, среди них наиболее высокую динамику продемонстрировали Honor и Huawei, занявшие пятую и шестую строчки соответственно.

Китайских Haier вышел в лидеры по штучным продажам холодильников, занимая третье место годом ранее. В стиральных машинах поднялся на второе место после четвертой позиции в 2021 г. Значительно улучшил позиции в стиральных и посудомоечных машинах, а также других категориях техники для дома, турецкий Beko. В различных типах плит среди российских компаний наиболее высокую динамику продемонстрировал бренд Darina. Белорусский «Атлант» укрепился на четвертом месте в холодильниках, а «Витязь» усилил позиции в телевизорах. В «М.Видео» и «Эльдорадо» более чем вдвое вырос спрос на бытовую технику под собственными торговыми марками Hi и Novex.

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Текущая ситуация на рынке открывает возможности для новых производителей техники в нижнем и среднем ценовом диапазоне, например, «М.Видео-Эльдорадо» договорилась о стратегическом партнерстве с компанией Artel, крупнейшим в Центральной Азии производителем бытовой техники под собственным брендом и популярных торговых марок, таких как Samsung, Shivaki, Viessmann и др. Узбекская компания Artel при поддержке «М.Видео-Эльдорадо» планирует вывести на российский рынок основной модельный ряд надежной бытовой техники с характеристиками известных брендов по конкурентным ценам.

*онлайн-опрос М.Видео-Эльдорадо (анкетирование), 2 000 респондентов, возраст: 18-54, Россия, период: июль 2022 г.

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Группа «М.Видео-Эльдорадо»(ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». Общие продажи (GMV) группы превышают 570 млрд руб. с НДС по итогам 2021 г. По состоянию на 31 марта 2022 г. группа объединяет 605 магазинов под брендом «М.Видео», 664 магазинов под брендом «Эльдорадо» в более чем 375 городах России. Общая площадь магазинов группы составляет 2157 тыс. кв. м.

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