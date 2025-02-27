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«Яндекс Фабрика» выпустила телевизор для домашнего кинотеатра с диагональю 100 дюймов

«Яндекс Фабрика» представила телевизор Tuvio с технологией DLED и 100-дюймовым экраном: длиной 2,2 метра и высотой 1,2 метра. Tuvio стал первым российским брендом, который выпустил модель такого размера. Покупатели могут использовать телевизор для создания домашнего кинотеатра, а организации — для показа контента в торговых центрах или онлайн-встреч в офисах. Цена на устройство начинается от 199 990 тыс. руб., а заказать новинку можно на «Яндекс Маркете». Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Фабрики».

В новом телевизоре от Tuvio используется технология DLED — экраны отличаются точной цветопередачей и хорошей контрастностью. Телевизоры с DLED используют равномерную светодиодную подсветку для создания насыщенного изображения с высокой яркостью. Улучшенная контрастность и точная цветопередача делают картинку более реалистичной, а равномерная подсветка устраняет эффект засветов по краям экрана. Такие телевизоры обеспечивают стабильное качество изображения с любой точки обзора.

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Яндекс Фабрика
«Яндекс Фабрика» выпустила телевизор для домашнего кинотеатра с диагональю 100 дюймов

Чтобы сделать звучание более чистым и объемным, в новом телевизоре Tuvio используются динамики общей мощностью 24 Вт и технология Dolby Digital Plus, которая улучшает качество звука.

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Цифровизация

Устройство работает на собственной операционной системе «Яндекса» YaOS. В нем предустановлена мультимедийная платформа с Алисой. Она позволяет управлять телевизором голосом через Bluetooth-пульт: например, переключать каналы, изменять громкость или запускать стриминговые сервисы. В телевизоре также есть встроенный двухдиапазонный 2,4/5 ГГц модуль Wi-Fi, который позволяет загружать и смотреть видео из интернета.

«Яндекс Фабрика» продолжает расширять ассортимент бренда Tuvio новинками под потребности покупателей. У бренда уже есть телевизоры с технологиями OLED и Mini-LED с диагоналями от 48 до 65 дюймов. Новая модель выпущена в ответ на растущий спрос в этом сегменте: в 2024 г. количество покупок в категории «Телевизоры» выросло на «Маркете» на 44% относительно 2023 г. Бренд Tuvio занял на маркетплейсе первое место по продажам среди российских брендов и второе среди зарубежных.

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