«Яндекс Маркет»: техника, аксессуары и товары для дома – какие подарки россияне выбирают и заказывают на 8 Марта

«Яндекс Маркет» проанализировал, что россияне добавляют в вишлисты в преддверии 8 Марта, и какие товары чаще всего покупают к празднику. Самыми популярными товарами в подборках стали одежда и аксессуары, парфюмерия и косметика, техника для красоты и товары для дома. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

С декабря 2024 г. покупатели создали на «Маркете» более 1 млн подборок товаров. Перед 8 Марта россияне чаще всего добавляли в списки наборы банных полотенец, умные светодиодные подсветки и лампы, складные столики-подносы, бытовую смарт-технику, а также товары для праздников. Самыми популярными в таких подборках товаров оказались бренды Xiaomi, Pragma, «Икеа», Kitfort, Moocie, Lego, Tuvio, «Яндекс», «Доляна» и Pasabahce.

Покупатели добавляли в вишлисты не только товары к 8 Марта, поэтому топ категорий из заказов незначительно отличается. Больше всего в предпраздничный период выросли продажи техники для ухода за собой (в 1,7 раза), электроники (в 1,6 раза), одежды (в 1,5 раза).

Среди техники для красоты самым популярным товаром, который покупали на «Маркете» к 8 Марта, стал фен-щетка с ионизацией от Tuvio — его покупали в 10 раз чаще, чем фен-щетку Dyson и другие похожие устройства. В сегменте смартфонов чаще всего заказывали устройства от брендов Honor, Apple и Samsung, а в категории умных часов и браслетов — от Realme, Huawei и Samsung. В разделе одежды и обуви россияне часто выбирали повседневную одежду от Befree, Zarina и Gloria Jeans и спортивную от Nike, Adidas и Puma.