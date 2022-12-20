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На «Яндекс маркете» теперь можно купить электронику и бытовую технику под его собственной торговой маркой Tuvio

Покупатели теперь могут заказать на «Яндекс маркете» первые товары из линейки электроники и бытовой техники, которую сервис начал выпускать под собственной торговой маркой Tuvio. На маркетплейсе уже доступны телевизоры с диагональю 43 дюйма на платформе «Яндекс ТВ». До конца 2022 г. в продаже появятся телевизоры с диагональю 32 дюйма. Скоро на «Маркете» можно будет также заказать холодильники, стиральные машины, микроволновые печи и другую домашнюю электронику и бытовую технику Tuvio для всей семьи. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Телевизор Tuvio с диагональю 43 дюйма имеет разрешение 4K Ultra HD и увеличенную яркость 260 кд/ кв. м. Его стандартная цена — 19 900 руб., а во время новогодней распродажи на «Маркете» его цена будет достигать 14 990 руб. Телевизор Tuvio с диагональю 32 дюйма имеет разрешение Full HD и тоже увеличенную яркость. Его стандартная цена — 14 990 руб., а на распродаже она будет достигать 10 990 руб.

Как и всеми телевизорами на платформе «Яндекс ТВ», телевизором Tuvio можно управлять голосом через пульт. Достаточно сказать нужную команду — и голосовой помощник «Алиса» включит телевизор, найдет интересующий фильм, посоветует что-нибудь из новинок кино, сделает погромче или поставит фильм на паузу.

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Смарт-ТВ Tuvio

Развивать собственные торговые марки сервис начал осенью 2021 г. Тогда в продаже появились продукты длительного хранения «Кстати, на Маркете». Этой весной сервис также начал продавать аксессуары для электроники под своей маркой Commo. Покупатели могут заказать кабели, чехлы для смартфонов и зарядные устройства этого бренда, маркетплейс продолжит создавать и другие товары Commo. Летом 2022 г. сервис запустил три линейки детских товаров под собственной торговой маркой Junion. Первая — это автокресла, люльки, бустеры, стульчики для кормления и другие товары для самых маленьких. Вторая — Junion Sport: трехколесные велосипеды, беговелы, самокаты. Третья — Junion Creative: картины по номерам, наборы для лепки и рисования, а также другие товары для творчества и хобби.

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«Яндекс маркет» — сервис для покупок, на котором доступно больше 49 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. На сервисе продают товары больше 35 тыс. магазинов-партнеров. Маркетплейс может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на «Маркете» можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет».

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