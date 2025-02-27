«Яндекс» выпустил двухметровый телевизор с гигантским экраном и Dolby-звуком. Цена

В ассортименте «Яндекса» появился новый 100-дюймовый телевизор, доступный под дочерним брендом Tuvio (его развитием ведает «Яндекс Фабрика»). Новинка позиционируется как универсальное решение для воспроизведения контента дома, в офисе или торговом центре. В основе телевизора – «киношная» матрица VA, а встроенный звук поддерживает Dolby Digital Plus. Управлять им можно голосом при помощи «Алисы».

Когда телевизора действительно много

В ассортименте фирменной техники российского интернет-гиганта «Яндекс» появился новый 100-дюймовый телевизор с индексом TD100UFBSV1. Распространяться он будет под брендом Tuvio, который входит в «Яндекс Фабрику», о чем CNews сообщили представители «Фабрики». Это отдельное направление бизнеса «Яндекса», появившееся в сентябре 2024 г. и объединяющее в себя все бренды техники «Яндекса» – Tuvio, Commo, Nocord, Lunnen и др.

Новинка «Яндекса» интересна в первую очередь своими размерами, составляющими 2,2 метра в длину и 1,2 метра в высоту при глубине 87 мм без учета подставки. Разработчики уверены, что он оптимально подойдет как для небольших помещений вроде комнаты в квартире в качестве основы домашнего кинотеатра, так и в торговом центре для показа контента посетителям. Также его можно использовать в офисах для проведения масштабных видеоконференций.

Яндекс Фабрика !00-дюймовый телевизор «Яндекса»

На момент начала продаж Tuvio TD100UFBSV1 стоил 200 тыс. руб., а купить его можно было только на «Яндекс Маркете». На вопрос редакции CNews о планах по реализации новинки посредством других маркетплейсов и офлайновых сетей представители «Яндекс Фабрики» ответили: «В дальнейшем мы планируем расширять каналы продаж и выходить на новые площадки, чтобы познакомить со своей продукцией новую аудиторию». Сроки выхода на другие площадки в «Фабрике» не раскрыли».

Tuvio TD100UFBSV1 – это если не самый доступный 100-дюймовый смарт-ТВ на российском рынке, то как минимум один из самых доступных. Для примера, в каталогах DNS и «Ситилинка» моделей с таким дисплеем дешевле 250 тыс. руб. на момент выхода материала не было, за исключением лазерного телевизора Hisense Laser TV 100L5H за 230 тыс. руб.

Прямиком из Белоруссии

В середине февраля 2025 г. «Фабрика» выпустила первый в истории планшет «Яндекса» – Lunnen Ground. CNews писал, что собирается он силами китайских производителей – налаживать выпуск компьютера в России «Яндекс», несмотря на наличие в стране необходимых мощностей, не стал.

Яндекс Фабрика Рамок у экрана, с учетом его диагонали, почти нет

Новый Tuvio TD100UFBSV1, как сообщили CNews в «Яндекс Фабрике», тоже выпускается не на российском заводе. Сборка ведется в Белоруссии. Представители «Фабрики» заявили CNews, что все экземпляры нового 100-дюймового Tuvio «собраны на заводе "Витязь" в Витебске».

Возможности экрана и звука

Несмотря на внушительных размеров экран, новый телевизор Tuvio не поддерживает разрешение 8К – вероятно, в связи с его непопулярностью на мировом и российском рынках. CNews писал, что производители постепенно снимают такие ТВ с продажи.

Конкуренты стоят дороже

Разрешение экрана в Tuvio TD100UFBSV1 – 4K или 3840x2160 пикселей. Дисплей базируется на матрице VA, оптимизированной для просмотра видеоконтента.

Есть поддержка HDR, подсветка Direct LED, пиковая яркость составляет 400 нит, а контрастность – 1000:1. Углы обзора по вертикали и горизонтали максимальные – 178 градусов.

Время отклика матрицы составляет 8 мс, частота обновления равна 60 Гц. В то же время в телевизоре есть три порта HDMI версии 2.1, пригодных для подключения современных игровых консолей.

За вывод звука в телевизоре отвечает акустическая система формата 2.0. Она состоит из двух динамиков суммарной мощностью 24 Вт. Производителем заявлена поддержка технологии улучшения звука Dolby Digital Plus.

Много интерфейсов, мало памяти

В Tuvio TD100UFBSV1, помимо трех упомянутых портов HDMI, есть два полноразмерных порта USB для подключения периферии, AV-вход, CI/CI+ и Ethernet для проводного подключения к роутеру. Беспроводной выход в интернет осуществляется здесь по Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5) с поддержкой диапазонов 2,4 и 5 ГГц.

Также в телевизор встроен модуль Bluetooth, который в данном случае нужен в первую очередь для комплектного пульта управления. В него встроен микрофон для голосового управления смарт-ТВ и общения со встроенной в него «Алисой» – самым известным и популярным в России голосовым помощником.

«Алиса» входит в состав фирменной прошивки «Яндекса» – YaOS. CNews сообщал, что это модифицированный Android.

Судя по описанию на «Яндекс Маркете», в новинке Tuvio есть 1,5 ГБ оперативной памяти и флеш-накопитель на 8 ГБ. Редакция CNews обратилась к представителям «Фабрики» с вопросом о достоверности этих сведений и получила утвердительный ответ.

Спецификации Tuvio TD100UFBSV1

Для сравнения, в начале февраля 2025 г. «Яндекс» выпустил телевизор «ТВ Станция QLED» на 43, 50, 55 и 65 дюймов, по цене от 50 тыс. руб. за самую компактную версию и до 85 тыс. руб. за самую крупную. В них установлено 3 ГБ RAM и 32 ГБ ROM. В бюджетном телевизоре «ТВ Станция Бейскик» образца октября 2024 г. с диагональю экрана 43, 50, 55 и 65 дюймов по цене 35, 40, 50 и 65 тыс. руб. соответственно, установлены 32-гигабайтный накопитель и 2 ГБ оперативной памяти.

Tuvio TD100UFBSV1 весит 45 кг с комплектной подставкой и 44,2 кг без нее. Допускается его настенное размещение – потребуется кронштейн стандарта VESA 900x400.