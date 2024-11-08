«Яндекс» выпустил продвинутые смарт-ТВ с экранами OLED и miniLED и повышенной яростью. Цена

«Яндекс» начал продажи сразу четырех телевизоров с экранами 55 и 65 дюймов. Два их них основаны на OLED-матрице, двое других – с VA-панелью и современной подсветкой miniLED. Все модели отличаются повышенной яростью, увеличенной ценой и отсутствием логотипа «Яндекс» на корпусе.

Не «Яндекс», а Tuvio, не Россия, а Белоруссия

Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о начале продаж четырех своих новых смарт-ТВ. Два из них получили OLED-экраны на 55 и 65 дюймов, двое других – VA-матрицы (разновидность IPS) с подсветкой miniLED с такими же диагоналями.

Весь квартет новинок на момент публикации материала можно было купить исключительно на «Яндекс Маркете» – в других магазинах они пока недоступны. Редакция CNews обратилась в «Яндекс» с вопросом о планах по расширению зоны охвата розницы и ожидает ответа.

Отметим, что новые телевизоры лишены логотипа «Яндекса» на корпусе – они носят название Tuvio. CNews писал, что этот бренд «Яндекс» запустил весной 2022 г. с прицелом на рынок домашней электроники и бытовой техники.

Яндекс Чтобы внешне ТВ отличались от всех прочих телевизоров на российском рынке, дизайнеры разработали для них необычные подставки

Новые ТВ разрабатывала «Яндекс Фабрика» – самостоятельное производственное направление «Яндекса». Занимается созданием и производством товаров в разных категориях, включая компьютерную технику Lunnen, детские товары Junion, аксессуары для электроники Commo, технику для дома Tuvio, товары для дома Pragma и др. С 2021 г. направление развивалось внутри «Яндекс Маркета», а с сентября 2023 г. «Фабрика» стала самостоятельным бизнес-направлением внутри «Яндекса».

Редакция CNews изучила инструкцию к телевизорам, где обнаружила, что производятся новые телевизоры Tuvio вовсе не в России. Их собирают на белорусском заводе «Витязь», расположенном в Витебске. Ввозом новинок в Россию занимается компания «С-Витязь» из Санкт-Петербурга.

Телевизоры с miniLED

Новинки «Яндекса» с экранами miniLED отличаются между собой, по большей части, только размерами и ценой. Модель на 65 дюймов называется TM65UFBCV5 и стоит на момент выпуска материала 73 тыс. руб., а за 55 дюймов (TM55UFBCV5) придется отдать 53,4 тыс. руб. с учетом скидок.

MiniLED – это, по сути, массив из микроскопических светодиодов, которые намного меньше тех, что используются в обычных матрицах. За счет этого можно получить, например, локальное затемнение экрана путем «разделения» его на несколько зон с независимой регулировкой яркости подсветки у каждой. MiniLED позволяет заметно улучшить качество изображения без необходимости перехода на более дорогостоящие OLED-панели.

65-дюймовый телевизор поддерживает разрешение 4К (3840x2160 точек), технологию улучшения изображения HDR10, имеет яркость 500 нит и контрастность 1000000:1, время отклика 6,5 мс и частоту обновления 144 Гц. Звук выводят два динамика (их мощность «Яндекс не приводит) с поддержкой Dolby Atmos. Список интерфейсов включает Ethernet, два USB Type-A , четыре HDMI 2.1, слот CI/CI+, Bluetooth и Wi-Fi 5 (802.11ac). Также в наличии 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Телевизор 19,7 кг с подставкой и может быть размещен на стене при помощи кронштейна VESA 400x300.

Телевизор на 55 дюймов немного легче – 15,2 кг с подставкой, и кронштейн ему нужен VESA 300x300. Его яркость понижена до 400 нет, контрастность – до 800000:1. Прочие характеристики такие же, как к 65-дюймовой модели.

Модели с OLED-экранами

Телевизоры с OLED технологией имеют органические светодиоды для передачи реалистичного черного цвета и не нуждаются в дополнительной подсветке. Сами по себе OLED-панели стоят дороже обычных ЖК-дисплеев, и это отражается на конечной цене устройств.

Так, 55-дюймовый ТВ Tuvio TO55UFGCV5 стоит 90,8 тыс. руб. с учетом скидок. 65-дюймовый TO65UFGCV5 получится приобрести в обмен на 143,4 тыс. руб.

При этом глобально эти телевизоры от моделей с miniLED не отличаются. У них те же габариты и почти такой же вес, они располагают теми же интерфейсами подключения, и памяти у них ровно столько же – 3 ГБ RAM и 32 ГБ ROM.

Фактически, единственное значимое отличие – это OLED-экран. В новинках Tuvio используются панели с временем отклика 0,1 мс, яркостью 500 нит и контрастностью 1500000:1. Частота обновления у них ниже, чем моделей с miniLED – 120 Гц вместо 144 Гц.

В коробке с любым их четырех новых ТВ Tuvio покупатель обнаружит пульт управления, подключаемый по Bluetooth. Также в телевизорах есть поддержка голосового помощника «Google Ассистент», который с 2018 г. понимает команды на русском языке.