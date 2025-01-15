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«Яндекс Маркет» рассказал, что россияне покупали в январские праздники

После Нового года россияне стали чаще выбирать товары для обустройства дома, рассказал «Яндекс Маркет». В январские праздники покупатели сервиса добавляли в списки ― тематические подборки с товарами ― корзины, коробки и органайзеры, сумки и елочные игрушки. Также среди популярных товаров оказались серьги и конструкторы. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Интерес к этим категориям также нашел отражение в росте покупок. В период с 1 по 9 января 2025 г. продажи товаров для организации пространства на «Яндекс Маркете» выросли в 2,1 раза по сравнению с 2024 г., а елочных игрушек ― в 1,6 раза. Этот тренд маркетплейс связывает с тем, что многие создают подборки товаров для будущих покупок: например, как украсить дом к следующему новому году. В декабре 2024 г. эти товары также вошли в топ, но заняли более низкие позиции. Тогда покупатели чаще всего добавляли в списки одежду: футболки, майки и топы.

Всего с момента запуска списков на «Яндекс Маркете» покупатели уже создали более 170 тысяч подборок. Покупатели добавляют в списки одежду для модных образов, товары для эстетичного оформления квартиры и смартфоны. Среди наиболее популярных брендов в списках ― Xiaomi, «Икеа», Lego, Яндекс, Kitfort, Tuvio, Pragma, Apple, Sokolov и Samsung.

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Цифровизация

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