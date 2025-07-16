Потребительский патриотизм: В России вырос спрос на отечественные бренды электроники и бытовой техники

Аналитики Wildberries изучили продажи электроники и бытовой техники в январе-июне 2025 г. и выяснили, что на платформу вышли более 300 новых брендов. В топе самых востребованных у покупателей торговых марок в первом полугодии появилось много новых имен — более 30 брендов, многие из которых пока не были на слуху у широкой аудитории. При этом треть из них (10) — российские бренды, оборот которых на Wildberries составил суммарно более 10 млрд руб. в первой половине 2025 г. Несмотря на растущую конкуренцию, благодаря доступу к большой аудитории, им удается развивать онлайн-продажи и конкурировать с именитыми зарубежными марками. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

В январе-июне текущего 2025 г. число продавцов на маркетплейсе, работающих с товарами в категориях бытовой техники и электроники, выросло на 18% — это уже более 145 тыс. поставщиков. Примерно по 2000 новых продавцов появляется на WB в категориях бытовой техники и электроники каждый месяц. В тоже время количество брендов, которые они предлагают на Wildberries, увеличилось на 4% — до 138 тыс. торговых марок. Больше всего новых марок появилось в категориях крупной бытовой техники (17%) фото и видеотехники (8%), гаджетов для умного дома и безопасности (7%).

При этом многие бренды по итогам первого полугодия 2025 г. впервые вышли в топ продаж. И больше всего таких марок — в категории «аксессуары». В топ с игровыми мышами и клавиатурами ворвались Attack Shark, AULA и AJAZZ, а также российский «Гарнизон» — с ассортиментом кабелей, удлинителей и других аксессуаров.

Среди марок крупной бытовой техники в топ-20 впервые оказались отечественные бренды Weissgauff и Tuvio, зарубежная марка Beko. В категории малой бытовой техники и техники для кухни у потребителей тоже появилось несколько новых фаворитов — это российские Luni, CENTEK, а также Dreame.

В числе самых востребованных марок телевизоров на платформе в «двадцатке» лидеров появился российский бренд Topdevice, который появился на Wildberries в 2024 г. Также значительный рост — в несколько раз — показывает бренд Haier.

В списке лидеров в сегменте смартфонов по итогам I квартала 2025 г. впервые оказался бренд Realme, оборот которого на площадке увеличился на 30% за счет высокого спроса сразу на несколько моделей, а также Tecno (+106% к январю-июню 2024 г.) и российские марки «Кейсберри» (чехлы) и GQbox (зарядки).

Среди 20 крупнейших в разрезе продаж брендов фото и видеотехники появился Kiddly — оборот их детских фотоаппаратов моментальной печати вырос почти в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Среди новичков в лидерах этой товарной группы — iLight (кольцевые лампы), и еще несколько брендов техники для съемки.

Потребители проявили интерес и к новым брендам ноутбуков и компьютерной техники — в частности марок Echips, ADATA, Colorful, продажи которых кратно выросли относительно января-июня 2024 г.

В категории «электронные девайсы» в группу лидеров вышла марка TYT, которая предлагает радиостанции. Рост продаж товаров бренда составил в первом полугодии 2025 г. 719%.

«В числе ведущих брендов постоянно появляются новые имена. Этому способствует в том числе и продолжающаяся активность российских компаний по созданию новых собственных торговых марок. Многим из них удается успешно конкурировать на рынке за счет хорошего сочетания цены и качества с давно знакомыми потребителю брендами. Причем речь не только про бюджетные бренды и модели техники, но и высокий ценовой сегмент. В том числе это касается и российских брендов, которые выводят на площадку не только бюджетные модели, но и дорогую технику. В отличие от традиционного ритейла, где попасть на полку сложно, благодаря маркетплейсу новые бренды получают доступ к огромной аудитории потребителей», — отметил руководитель направления «Электроника и бытовая техника» Wildberries & Russ Максим Сапунов.

Известные большие бренды также пользуются спросом. У большинства из них продажи также заметно растут. Например, спрос на крупную бытовую технику Samsung и LG увеличился на 238% и 117% соответственно, смартфонов и аксессуаров Apple приобрели на 64% больше, а техники Dyson — на 28%.