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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 178439
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Сапунов Максим


УПОМИНАНИЯ


16.07.2025 Потребительский патриотизм: В России вырос спрос на отечественные бренды электроники и бытовой техники 1
21.09.2020 Аналитика AliExpress: спрос на ПК вырос почти в четыре раза 1
22.04.2020 Аналитика Aliexpress: Во время самоизоляции спрос на ПК в России вырос на 40% 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Сапунов Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10414 2
Nvidia Corp 3600 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 646 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2074 2
A4tech 98 1
Merlion - Oklick - Оклик 34 1
Intel Corporation 12356 1
Apple Inc 12330 1
AOC 104 1
Philips 2067 1
Logitech 422 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 464 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 843 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21350 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17482 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16457 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5341 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2630 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21328 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3955 1
Аксессуары 4006 1
Моноблок - Monoblock PC 1003 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12469 1
DDR - Double data rate 2824 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3355 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4312 1
Intel Core i - Cерия процессоров 522 1
Intel Graphics Driver 4 1
Nvidia GeForce GTX 522 1
Intel Core - Семейство процессоров 1220 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 307 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1310 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1389 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 847 1
Apple iMac - Серия моноблоков 461 1
Россия - РФ - Российская федерация 150932 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3251 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17636 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44563 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18040 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 910 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 873 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3716 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7518 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1372334, в очереди разбора - 750011.
Создано именных указателей - 178439.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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