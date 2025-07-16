Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сапунов Максим
УПОМИНАНИЯ
Сапунов Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Samsung Electronics 10414 2
|Nvidia Corp 3600 2
|MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 646 2
|ASUS - AsusTek Computer Inc 2074 2
|A4tech 98 1
|Merlion - Oklick - Оклик 34 1
|Intel Corporation 12356 1
|Apple Inc 12330 1
|AOC 104 1
|Philips 2067 1
|Logitech 422 1
|Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 464 2
|Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 843 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1372334, в очереди разбора - 750011.
Создано именных указателей - 178439.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.