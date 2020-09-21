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Аналитика AliExpress: спрос на ПК вырос почти в четыре раза

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В августе 2020 г. аналитики платформы «AliExpress Россия» выявили рост числа продаж десктопных компьютеров и комплектующих. По сравнению с июлем покупки товаров из этих категорий выросли на 58%, а рост год к году составил 264%. Эксперты связали такой рост с отложенным спросом со времени карантина и началом учебного года.

«В последнее время на площадке расширился ассортимент хорошо знакомых россиянам производителей компьютерной техники, которые представлены российскими продавцами. Вкупе с быстрой доставкой от локальных селлеров это позволило нам укрепить свои позиции на рынке, — отметил руководитель направления «Компьютерная техника» «AliExpress Россия» Максим Сапунов. – Кроме того, мы видим огромный потенциал продаж китайских производителей. Их отличительная особенность — выгодная цена на базовые и средние по стоимости комплектации. Доверие российских покупателей к таким товарам неуклонно растет».

По данным экспертов, наибольшей популярностью в этих категориях товаров пользовались не только бюджетные, но и мощные игровые и обычные компьютеры стоимостью от 50 до 150 тыс. руб. Также были популярны ПК с процессором Intel Core i5, моноблоки от Apple, MSI и Asus. При этом наиболее важным параметром при выборе компьютеров для основной части пользователей оказалось наличие мощной видеокарты.

Чаще всего в популярных в августе моделях ПК встречались как бюджетные ускорители вроде GeForce GTX1650, так и модели подороже, например, GeForce RTX 2060. При этом большим спросом пользуются моноблоки с предустановленными картами GeForce. Пользователи все чаще предпочитают решения с HDD-накопителями объемом 1 ТБ, SSD объемом 256 и 512 ГБ, а также комбинированные (HDD+SDD) решения.

Кроме того, аналитики выделили рейтинг самых популярных компьютеров в августе: MSI Intel Core i5 9400F, DDR4 8ГБ, 1000 ГБ HDD + 256ГБ SSD, NVIDIA GeForce GTX 1650 4 ГБ; Kotin GB-2 Intel Core i5 GeForce GTX 1650, DDR4 8 ГБ, 480 ГБ SSD/DOS; Apple IMAC 21.5", 2.3GHz DC Intel Core i5, Intel Graphics 640, DDR4 8GB, 1TB SATA Drive; MSI Intel Core i5 9400F, DDR4 8ГБ, 1000 ГБ HDD + 128ГБ SSD, NVIDIA GeForce RTX 2060 6 ГБ; IPASON Intel Core i5 9400F, DDR4 8ГБ, 256 ГБ SSD, GeForce GTX1050TI/GTX1650 4G.

Больше всего товары категории покупали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени. Пятерку городов-лидеров по продажам замыкают Нижний Новгород и Саратов.

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