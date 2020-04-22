Аналитика Aliexpress: Во время самоизоляции спрос на ПК в России вырос на 40%

За последние несколько недель на рынке компьютерной техники отмечено очевидное смещение продаж из офлайн-канала в онлайн. Оно спровоцировано всеобщей самоизоляцией и закрытием ТЦ и магазинов, считают в «Aliexpress Россия».

Эксперты компании отметили, что на фоне самоизоляции стали заметно расти некоторые категории компьютерной техники. Одна из самых быстрорастущих категорий — мониторы. В апреле их продажи выросли практически вдвое по сравнению с прошлым годом.

«Если рассматривать изменение спроса на мониторы в разрезе технических характеристик, то можно отметить рост спроса на геймерские модели: продажи год к году выросли на 10%. Они как никогда актуальны в период изоляции дома. Еще один растущий сегмент внутри категории — недорогие модели мониторов, которые наши пользователи приобретают для работы, но не хотят тратить значительную сумму. Продажи этой категории выросли на 15% год к году. Чаще всего это модели со средними характеристиками, но имеющие потенциал к долгой службе. Что касается брендов, то в выигрыше оказались те производители, которые сделали ставку не только на офлайн-канал, но и на онлайн-рынок. Спросом пользуются мониторы MSI, Samsung, Philips и AOC», — отметил руководитель направления «Компьютерная техника» компании «Aliexpress Россия» Максим Сапунов.

По данным «Aliexpress Россия», продажи персональных компьютеров в апреле выросли на 40% год к году. Это отличный показатель, но не характерный для рынка: в последние несколько лет мировые продажи ПК показывали незначительный рост. Фавориты среди брендов на Aliexpress — геймерские модели Asus и MSI. Покупатели чаще всего выбирают модели с процессором Intel i7 с новой графикой Nvidia. Продажи компьютерных аксессуаров — мышек и клавиатур — показали рост на 70%. Лидирующими брендами стали Logitech, A4tech, Oklick.

Продажи планшетов на российском рынке падают давно, и в этом месяце сократились еще на 45% год к году. Однако продажи на Aliexpress идут вразрез с рынком: они остались на прежнем уровне благодаря большому выбору моделей в доступном ценовом сегменте. Популярностью пользуются модели с диагональю 10 дюймов и средней стоимостью до 15 тыс. руб.