Разделы

Техника
|

На маркетплейсах растут продажи техники для приготовления завтраков

«Яндекс Маркет» зафиксировал рост спроса на технику для приготовления завтраков. В августе 2025 г. покупки электрических омлетниц и соковыжималок увеличились в 1,8 раза по сравнению с июлем 2025 г., аэрогрилей и яйцеварок — в 1,4 раза, а фритюрниц, электросковород и электрокастрюль — в 1,3 раза. Это может быть связано с тем, что родители обновляют технику для быстрой готовки детям, чтобы сэкономить время на утренние сборы. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Рост интереса к таким устройствам в конце лета сохраняется из года в год. Чаще всего покупатели заказывали модели от Tuvio, Kitfort и Scarlett.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Программное обеспечение «Турбо» получило сертификат ФСТЭК России

Любимые россиянами роутеры TP-Link кишат «дырами». На радость хакерам их годами никто не чинит

Без поддержки. Чем опасна виртуализация на базе oVirt

Русская смекалка против импортозамещения. Госзаказчики нашли хитрый способ закупать иностранное «железо» вместо отечественного

CNews — 25 лет лидерства

Водителя электромобиля Dodge Charger оштрафовали за слишком громкий выхлоп

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: