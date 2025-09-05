На маркетплейсах растут продажи техники для приготовления завтраков

«Яндекс Маркет» зафиксировал рост спроса на технику для приготовления завтраков. В августе 2025 г. покупки электрических омлетниц и соковыжималок увеличились в 1,8 раза по сравнению с июлем 2025 г., аэрогрилей и яйцеварок — в 1,4 раза, а фритюрниц, электросковород и электрокастрюль — в 1,3 раза. Это может быть связано с тем, что родители обновляют технику для быстрой готовки детям, чтобы сэкономить время на утренние сборы. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Рост интереса к таким устройствам в конце лета сохраняется из года в год. Чаще всего покупатели заказывали модели от Tuvio, Kitfort и Scarlett.