«Яндекс Маркет» выпустил комплекты кухонь и гардеробов под брендом Pragma

«Яндекс Маркет» начал продавать кухонные гарнитуры и гардеробные системы под брендом Pragma. Покупатели смогут купить как готовые комплекты, так и собрать свою комбинацию из подходящих по размеру и наполнению шкафов. Это поможет им обустроить пространство таким образом, чтобы оно соответствовало их вкусу и потребностям. Вместе с мебелью можно заказать услугу сборки. До конца 2024 г. маркетплейс планирует расширить ассортимент Pragma для кухни и прихожей до 200 товаров – из них можно будет собрать около 3 тыс. комбинаций.

Кухни бренда представлены в шести вариантах по размеру, которые подойдут для большинства квартир. В трех из них есть места для встраиваемого духового шкафа, например, от другого бренда маркетплейса — Tuvio. Если у покупателя большая кухня и нужна дополнительная мебель — все виды кухонных шкафов Pragma можно приобрести по отдельности. Кухни доступны в трех цветах: классическом белом, дымчато-зеленом и пыльно-розовом.

Помимо кухонь на «Маркете» представлены и гардеробные системы в 15 вариантах. Во время оформления заказа покупатели смогут выбрать несколько параметров: ширину и глубину гардероба, тип и цвет дверей, варианты сочетания полок, вешалок и других внутренних элементов. Например, можно собрать как шкаф, так и целую гардеробную комнату – в зависимости от потребностей и пространства. Сейчас на сервисе доступны гардеробы в белом цвете глубиной 60 см. В ближайшие месяцы появятся еще четыре варианта цветов, а также зеркальные двери.

Мебель Pragma для кухни и гардероба изготавливают на российских фабриках. «Маркет» контролирует все этапы производства, чтобы обеспечить высокое качество товаров. Они отличаются доступными ценами: стоимость готовых кухонных гарнитуров начинается от 18 400 руб., а гардеробных комплектов — от 9 999 руб. Услугу по сборке мебели можно выбрать под карточкой товара в приложении «Маркета». Мастера приедут и соберут комплект на следующий день после его доставки.

Услугу сборки осуществляют мастера партнерского сервиса Clicker. Стоимость услуги зависит от типа и размера предметов мебели и начинается от 2950 руб. для гардеробов и 7350 руб. — для кухни. Заказать услугу можно в приложении «Маркета».

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«Маркет» запустил Pragma в начале этого года, чтобы предложить покупателям комплексные решения по обустройству дома. Помимо мебели, у бренда есть и другие товары — например, постельное белье, кухонная посуда, сантехника и пр. Товары из разных линеек Pragma сочетаются друг с другом, что позволяет выбрать все нужное для дома на одной площадке.